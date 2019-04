IPL 2019, DC vs RCB, Highlights: दिल्ली कैपिटल्स ने जीत की लय जारी रखते हुए रविवार को फिरोजशाह कोटला मैदान में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 16 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ में स्थान पक्का कर लिया। इस जीत से दिल्ली के 12 मैच में 16 अंक हो गए हैं जिससे वह 2012 के बाद पहली बार प्ले आफ में पहुंचने में सफल रही। तालिका में दिल्ली बेहतर नेट रन रेट की बदौलत चेन्नई सुपरकिंग्स (16 अंक) से ऊपर शीर्ष पर पहुंच गई और मुंबई इंडियंस (14) तीसरे स्थान पर है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आंकड़ों के हिसाब से क्वालीफाई कर सकती है लेकिन इसकी संभावना असंभव जैसी ही है। इस मैच के दौरान विकेटकीपर ऋषभ पंत की एक अपील से विराट कोहली निराश नजर आए। दरअसल, ईशांत शर्मा की गेंद पर पंत ने कैच पकड़ जोरदार अपील की, लेकिन विराट जानते थे कि गेंद पहले जमीन पर गिर गई है। ऐसे में पंता का इस तरह अपील करना विराट को रास नहीं आया। थर्ड अंपायर के नॉट आउट देने के बाद विराट कोहली पंत को मैदान पर समझाते नजर आए।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जोरदार शुरूआत करने की कोशिश की। कप्तान विराट कोहली और पार्थिव पटेल ने कई बेहतरीन शॉट लगाकर पांच ओवर तक टीम का स्कोर 56 रन तक पहुंचा दिया पर कागिसो रबाडा (31 रन देकर दो विकेट) ने बैंगलोर को पहला झटका दिया और पार्थिव को 39 रन (20 गेंद में सात चौके, एक छक्का) के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया। बैंगलोर ने 63 रन पर पार्थिव का जबकि 68 रन पर कोहली के रूप में दूसरा विकेट खो दिया जिन्होंने 17 गेंद में दो चौके और एक छक्का लगाया। कोहली पांचवें ओवर में विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट होने से बच गये थे।

