इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारत की जीत के हीरो रहे स्पिनर अक्षर पटेल का ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बीच में ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी कूद पड़े। उन्होंने गुजराती में अक्षर की तारीफ की। विराट के गुजराती में बोलने पर हार्दिक पंड्या ने भी अपने कप्तान के खूब मजे लिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

दरअसल, हार्दिक ने अक्षर से पूछा, ‘कैसा लगा जब तुम नीचे उतर रहे थे और भीड़ से आवाजें आ रही थीं, अक्षर अक्षर।’ अक्षर पटेल ने कहा, ‘काफी अच्छा लगता है। स्थानीय लोग अगर आपको चीयर करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। यहां पर हमारे फैमिली वाले भी बैठे हुए थे। उन्हीं के सामने मैं खेला हूं। जो मेरे कोचेस हैं, सेक्रेटरी हैं, तो वे सब भी मेरे लिए प्रार्थना करते होते हैं। उनके सामने अगर ऐसा प्रदर्शन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है।’

हार्दिक ने पूछा, ‘आप अगले मैच के लिए एक्साइटेड हैं?’ अक्षर ने कहा, ‘कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। जब अच्छा करूंगा तभी बोलूंगा।’ इसी बीच विराट कोहली चलते हुए उनके पास आए और माइक पकड़कर बोले, ‘बापू थारी बॉलिंग कमाल छे।’ यह कहकर विराट हंसते हुए भाग गए। यह सुनकर अक्षर और हार्दिक जोर-जोर से हंसने लगे। इसके बाद हार्दिक ने कहा, ‘ये विराट को नया नया गुजराती सीखने मिला है। हां तो…।’ बता दें कि अक्षर का निक नेम बापू है।

DO NOT MISS: @hardikpandya7 interviews man of the moment @akshar2026. – By @RajalArora

P.S.: #TeamIndia skipper @imVkohli makes a special appearance @Paytm #INDvENG #PinkBallTest

Watch the full interview https://t.co/kytMdM4JzN pic.twitter.com/QLJWMkCNM5

— BCCI (@BCCI) February 26, 2021