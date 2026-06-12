भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शुक्रवार को केन विलियमसन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर कहा कि वह न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज के साथ अपनी दोस्ती को बेहद महत्व देते हैं और अब इस शानदार बल्लेबाज के लिए खेल को समर्पित अपने पूरे जीवन की उपलब्धियों का आनंद लेने का समय आ गया है।

न्यूजीलैंड के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाने वाले केन विलियमसन ने 16 साल लंबे शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया। इस दौरान उन्होंने अपने देश के लिए 378 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, कई रिकॉर्ड बनाए और अपनी विन्रमता तथा सादगी से पूरी क्रिकेट दुनिया का सम्मान हासिल किया।

अंडर-19 विश्व कप के दौरान शुरू हुई दोस्ती

विलियमसन ने इससे पहले 2025 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। कोहली और विलियमसन की दोस्ती 2008 अंडर-19 विश्व कप के दौरान शुरू हुई थी। इसके बाद दोनों दिग्गजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में कई बार एक-दूसरे का सामना किया। कोहली आईपीएल की शुरुआत से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे हैं, जबकि विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं।

कोहली ने क्या कहा

कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘वर्षों के दौरान प्रतिद्वंद्वी से दोस्त बनने तक का यह सफर बेहद खास रहा। इतने लंबे समय तक आपको बल्लेबाजी करते देखना और आपके खिलाफ खेलना मेरे लिए सुखद अनुभव रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं हमारी दोस्ती और खेल के साथ-साथ जीवन को लेकर साझा विचारों को महत्व देता हूं। मैं अपनी मुलाकात और बातचीत के उन पलों को हमेशा संजोकर रखता हूं। आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं। आपने क्रिकेट को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया हैं। अब आप अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने के हकदार हो। शानदार सफर रहा दोस्त, जीवन की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं।’

विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन

विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने दो बार आईसीसी वनडे विश्व कप फाइनल खेला, तीन बार सेमीफाइनल में जगह बनाई और 2021 में पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो उन्हें 2015 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और 2019 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने भी विलियमसन को उनके शानदार करियर के लिए बधाई दी। उन्होंने उनकी विनम्रता और नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

From an opponent to a friend over the years. It’s been a pleasure watching you bat and compete against you over so many years but more than that I value our friendship and shared perspectives on the game and beyond. I continue to cherish every time we speak or meet. Wishing you… — Virat Kohli (@imVkohli) June 12, 2026

जय शाह ने क्या कहा?

जय शाह ने लिखा, ‘केन विलियमसन को शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर के लिए बधाई। आपका करियर उत्कृष्ट प्रदर्शन, विनम्रता और बेहतरीन नेतृत्व का प्रतीक रहा है। 2019 विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और 2021 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले कप्तान के रूप में आपकी उपलब्धियां हमेशा क्रिकेट इतिहास में दर्ज रहेंगी।’

विलियमसन का शानदार रिकॉर्ड

35 वर्षीय विलियमसन के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 19,346 रन दर्ज हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के सर्वकालिक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में अपने करियर का समापन किया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 9,500 से अधिक रन बनाए, जिसमें 33 शतक और छह दोहरे शतक शामिल हैं। तीनों प्रारूपों को मिलाकर उनके नाम 48 शतक और छह दोहरे शतक दर्ज हैं।

32 रिकॉर्ड बताते हैं केन विलियमसन की महानता की कहानी

केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड के आखिरी मैच लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में खेला। वह न्यूजीलैंड के सबसे सफल बल्लेबाज, सबसे ज्यादा शतक और दोहरा शतक समेत 32 रिकॉर्ड के साथ अंतराष्ट्रीय क्रिकेट से रुखस्त हुए। पूरी खबर पढ़ें।