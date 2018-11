Ind vs Aus 1st T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 मुकाबला 21 नवंबर को ब्रिसबेन के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पहले टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया था। हालांकि मैक्सवेल और स्टॉयनिश की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खैर ली। वहीं इस मैच में बारिश का कहर भी देखना को मिला जिसके चलते यह मुकाबला 17 ओवर का हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 159 रन बनाया, ऐसे में डकवर्थ लुईस नियम के चलते भारत को 174 रन बनाने होंगे। इस मुकाबले में यूं तो कई कमाल के शॉट मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिला लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी उम्मीद हर किसी को नहीं होती है। दरअसल इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों की बेहद खराब फील्डिंग देखने को मिली वहीं विराट कोहली ने एक आसान से कैच भी छोड़ दिया।

DROPPED!

A huge chance goes begging from the #India captain @imVkohli – dropping Aaron Finch early.

LIVE: https://t.co/dMljzRnlNG pic.twitter.com/1cwKMsaAbG

— Telegraph Sport (@telegraph_sport) November 21, 2018