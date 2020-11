विराट कोहली ने दिवाली के दिन फैंस को पटाखे नहीं जलाने की सलाह दी थी। सोशल मीडिया यूजर्स को उनका यह संदेश पसंद नहीं आया। इस पर यूजर्स ने उन्हें और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को जमकर ट्रोल किया था। दरअसल, विराट कोहली की टीम ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें पटाखे जल रहे थे। उसे लेकर लोग नाराज हो गए थे। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (RCB) ने इसे लेकर अब एक स्पष्टीकरण जारी किया है।

आरसीबी ने कहा कि जिस वीडियो को लेकर लोग नाराज है उसमें पुराने फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। वह 3 नवंबर को यूएई के फ्लैग डे सेलिब्रेशन का फुटेज था। आरसीबी ने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने पर अपना रुख भी साफ किया। आरसीबी ने ट्वीट किया, ‘‘आशा है कि आप सभी परिवार और दोस्तों के साथ एक शांतिपूर्ण दिवाली का आनंद ले रहे होंगे। यह स्पष्ट करने के लिए कि RCB के हालिया जश्न के वीडियो में दिखाई गई आतिशबाजी UAE के फ्लैग डे सेरेमनी की पुरानी फुटेज थी। पर्यावरण की रक्षा के लिए आरसीबी कड़ी मेहनत कर रहा है, जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं।’’

Hope you are all enjoying a happy and peaceful Diwali with family and friends. To clarify, the fireworks shown in RCB’s recent celebratory video was archival footage of UAE’s Flag Day celebrations. RCB continues to work hard to protect the environment like we’ve over the years.

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 16, 2020