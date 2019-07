मैनचेस्टर के मैदान पर टीम इंडिया-न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। बारिश के चलते पहले दिन का खेल सस्पेंड हो गया और अब फैसला रिजर्व डे वाले दिन यानी की 10 जुलाई को होगी। इस मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टॉस हारना टीम इंडिया के लिए सही नहीं माना जा रहा था, जिससे विराट कोहली भी थोड़ा चिंतित दिखे। हालांकि बुमराह और शमी ने कप्तान की इस चिंता को दूर किया और धारदार गेंदबाजी के दम पर दमदार शुरुआत की। गेंदबाजों के इस प्रदर्शन को देख कप्तान कोहली भी कूल अंदाज में दिखे और मैदान में उनके डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।

दरअसल जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने के मैदान में आई तो उसकी शुरुआत बेहद खराब रही और गप्टिल और निकल्स की जोड़ी 4 ओवर में केवल 1 ही रन बना सकी थी और बुमराह ने गप्टिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। इसी बीच एक दिलचस्प अंदाज नजर आया। कोहली दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए डांस करते नजर आए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर फैन्स कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

Ross Taylor is getting a move on, but India have struck again and Bumrah is back! It’s all happening at Old Trafford!

Follow the final overs of the innings on the official app

APPLE https://t.co/VpYh7SIMyP

ANDROID https://t.co/cVREQ16w2N pic.twitter.com/qqCOMQJNhx

— ICC (@ICC) July 9, 2019