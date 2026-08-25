रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार दो बार खिताब जिताने वाले कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी ऑल-टाइम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) प्लेइंग 11 चुनी है। आरसीबी के कप्तान की टीम की हैरानी वाली बात यह है कि उसमें रोहित शर्मा नहीं हैं। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस (MI) ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है। पाटीदार ने विराट कोहली और क्रिस गेल को ओपनर चुना है।

गेल ने ओपनर के तौर पर 122 पारियों में 4,489 रन बनाए। इसमें 6 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली के नाम सबसे ज्यादा 144 परियों में 5,684 रन हैं। इसमें 9 शतक और 44 अर्धशतक शामिल हैं। रजत पाटीदार ने एक निजी कंपनी के समारोह में मुंबई इंडियंस के स्टार सूर्यकुमार यादव को नंबर 3 के लिए चुना, जबकि सुरेश रैना और एबी डिविलियर्स को नंबर 4 और 5 पर रखा।

डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह को चुना

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को नंबर 6 पर और चेन्नई सुपर किंग्स को 5 खिताब दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 7 पर चुना। पाटीदार ने अपनी प्लेइंग 11 में डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह को 2 फ्रंटलाइन पेसर के तौर पर चुना। स्पिनर के तौर पर युजवेंद्र चहल और सुनील नरेन को चुना। चहल के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट है।

रजत पाटीदार की ऑल टाइम आईपीएल प्लेइंग 11

क्रिस गेल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स, हार्दिक पंड्या, एमएस धोनी, डेल स्टेन, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, सुनील नरेन।

रजत की कप्तानी में खत्म हुआ आरसीबी का 17 साल का सूखा

रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2026 में गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। रजत की कप्तानी में आरसीबी का 2025 में 17 का सूखा समाप्त हुआ था। टीम पहली बार आईपीएल का खिताब जीती थी। रजत पाटीदार लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने वाले सिर्फ तीसरे कप्तान हैं। उनके अलावा महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा लगातार दो आईपीएल जीतने वाले कप्तान हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। पूरी खबर पढ़ें।