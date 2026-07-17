भारतीय टीम के स्टार बैटर विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में नहीं चल पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने वापसी करते हुए टीम के लिए अहम अर्धशतकीय पारी खेली। यही नहीं कोहली ने इस पारी के दम पर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ा। हालांकि भारत को दूसरे मैच में इंग्लैंड के हाथों 4 विकेट से हार मिली और मेजबान टीम ने वनडे सीरीज में एक-एक की बराबरी कर ली।

कोहली ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 66 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 65 रन की पारी खेली। कोहली ने इस पारी के दम पर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया और वो वनडे प्रारूप में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आ गए। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में अब तक 40 पारियों में 1467 रन बनाए हैं जबकि सचिन तेंदुलकर ने 37 पारियों में 1455 रन बनाए थे। वहीं धोनी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जबकि युवराज सिंह दूसरे स्थान पर हैं।

भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन

1546 रन- एमएस धोनी (44 पारी)

1523 रन- युवराज सिंह (36 पारी)

1467 रन- विराट कोहली (40 पारी)

1455 रन- सचिन तेंदुलकर (37 पारी)

1207 रन- सुरेश रैना (32 पारी)

1012 रन- राहुल द्रविड़ (29 पारी)

1008 रन- वीरेंद्र सहवाग (27 पारी)

राहुल द्रविड़ से आगे निकले कोहली

कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 65 रन की पारी खेली और वो अब भारत की तरफ से इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। कोहली से पहले द्रविड़ पहले स्थान पर 2645 रन के साथ मौजूद थे, लेकिन अब कोहली के नाम पर कुल 2707 रन हो गए हैं और वो टॉप पर आ गए। इस लिस्ट में 2626 रन के साथ सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा 2324 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं।

इंग्लैंड में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन

2707 रन- विराट कोहली (75 पारी)

2645 रन- राहुल द्रविड़ (56 पारी)

2626 रन- सचिन तेंदुलकर (56 पारी)

2324 रन- रोहित शर्मा (55 पारी)

1949 रन- सौरव गांगुली (42 पारी)

1869 रन- एमएस धोनी (59 पारी)

1644 रन- रविंद्र जडेजा (51 पारी)

1642 रन- केएल राहुल (42 पारी)

रोहित शर्मा ने तोड़ा इंजमाम-उल-हक का रिकॉर्ड, वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 26 रन की पारी खेली और वो वनडे प्रारूप में रन बनाने के मामले में पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम-उल-हक से आगे निकल गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)