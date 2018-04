IPL 2018 से पहले साथियों संग नाचे विराट कोहली, युजवेंद्र चहल ने पोस्ट किया वीडियो

IPL सीजन 11 शनिवार से शुरू हो जाएगा। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही एक वीडियो सामने आया है जिसे देख के कहा जा सकता है कि कप्तान विराट कोहली की अपने आरसीबी टीम मेंबर्स के साथ कितनी सही बॉन्डिंग है। दरअसल मंगलवार की शाम आरसीबी के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंस से शेयर किया है। इस वीडियो में विराट कोहली चहल और ब्रैंडम मक्कुलम के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। बता दें कि मक्कुलम पहली बार आरसीबी के साथ जुड़े हैं। इससे पहले वह दिल्ली औऱ कोलकाता की टीमों में रहे हैं। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें लोगों के बीच डांस फ्लोर पर टीम के कप्तान विराट कोहली अपने साथी खिलाड़ियों के साथ डांस स्टेप आजमा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए युजवेंद्र चहल ने लिखा है- आईपीएल के इन दिग्गजों के साथ वार्मिंग करते हुए।

Warming up for the IPL with these legends @imVkohli @Bazmccullum #PlayBold #IAMRCB #newtwist #moreturn

E Sala Cup Namde pic.twitter.com/WVjuyBrSTT

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) April 3, 2018