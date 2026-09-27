विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 139 रन की नाबाद पारी खेली। इस पारी में विराट ने बल्ले से तूफान मचाया और मात्र 88 गेंद की अपनी पारी में 10 चौके व 9 छक्के लगाए। भारत ने इसी के साथ यह मुकाबला 8 विकेट से जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। विराट का यह 55वां वनडे और 86वां इंटरनेशनल शतक था। इस पारी में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए।

विराट कोहली ने इस पारी में 59 रन बनाते ही अपने 15 हजार वनडे रन पूरे किए। वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 15 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसी के साथ उन्होंने एक देश में सबसे ज्यादा वनडे रन के सचिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वहीं अपने घरेलू देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी के मामले में विराट कोहली ने सचिन की बराबरी की। विराट का भारतीय सरजमीं पर यह 42वां शतक था।

विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में 303वीं पारी में अपने 15000 रन पूरे किए। वह इस फॉर्मेट में सबसे तेज ऐसा करने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 377वीं पारी में 15 हजार वनडे रन पूरे किए थे। इसके अलावा विराट ने एक देश में सबसे ज्यादा वनडे रन के भी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा।

एक देश में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी

विराट कोहली: 7006 रन (भारत में)

7006 रन (भारत में) सचिन तेंदुलकर: 6976 रन (भारत में)

6976 रन (भारत में) रिकी पोंटिंग: 5521 (ऑस्ट्रेलिया में)

अपने देश में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

42 शतक: विराट कोहली (भारत)

विराट कोहली (भारत) 42 शतक: सचिन तेंदुलकर (भारत)

सचिन तेंदुलकर (भारत) 36 शतक: रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) 34 शतक: जो रूट (इंग्लैंड)

जो रूट (इंग्लैंड) 31 शतक: डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) 30 शतक: हाशिम अमला (साउथ अफ्रीका)

हाशिम अमला (साउथ अफ्रीका) 29 शतक: जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका)

जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) 28 शतक: रोहित शर्मा (भारत)

रोहित शर्मा (भारत) 28 शतक: स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली: 60 शतक (338 पारी)

60 शतक (338 पारी) सचिन तेंदुलकर: 60 शतक (538 पारी)

60 शतक (538 पारी) ग्राहम गूच: 44 शतक (601 पारी)

44 शतक (601 पारी) ग्रीम हिक: 40 शतक (630 पारी)

40 शतक (630 पारी) कुमार संगकारा: 39 शतक (501 पारी)

भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 8 विकेट से हराया, विराट कोहली ने बनाए नाबाद 139 रन

भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 8 विकेट से मात दी। इस मुकाबले में भारत ने 296 रन का लक्ष्य 41.4 ओवर में चेज किया। विराट कोहली ने 88 गेंद पर नाबाद 139 रन की तूफानी पारी खेली। इसी के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। क्लिक करें और देखें मैच में क्या-क्या हुआ