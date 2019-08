सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से बॉटल कप चैलेंज (BottleCapChallenge) खासा चर्चा में है। इसको पूरा करने के लिए कई हस्तियां अपना हाथ आजमा रही हैं। ऐसे में अब टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी इस चैलेंज में भाग लेते दिखे। इसका एक वीडियो उन्होंने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से शेयर किया जिसमें कोहली इस चैलेंज को पूरा करते दिख रहे हैं। खास बात है कि इस दौरान टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री कमेंट्री करते दिख रहे हैं। विराट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए विराट कोहली ने लिखा कि कभी नहीं करने से बेहतर है कि देर में करना। बता दें कि विराट कोहली से पहले शिखर धवन, जोफ्रा आर्चर से पहले कई क्रिकेटरों ने इस चैलेंज को अलग-अलग अंदाज में पूरा किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोहली अपने बल्ले से बॉटल की कैप को बाहर कर देते हैं। वहीं बैकग्राउंड में रवि शास्त्री कमेंट्री करते दिख रहे हैं।

Better late than never.#BottleCapChallenge pic.twitter.com/mjrStZxxTi

— Virat Kohli (@imVkohli) August 10, 2019