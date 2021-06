भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के फैंस दुनिया भर में हैं। उनके प्रशंसकों की सूची में ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेट एंकर कोले क्लॉय अमांडा बेली (Chloe-Amanda Bailey) का भी नाम शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई होने के बावजूद अमांडा विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी फैन हैं। यही नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की उनकी पसंदीदा टीम रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (आरसीबी) है।

सभी को पता है कि आईपीएल में आरसीबी की कमान विराट कोहली के पास है। ऐसे में अमांडा का आरसीबी का फैन होना लाजिमी है। अमांडा को आरसीबी की जर्सी पहनकर सेल्फी लेना भी बहुत अच्छा लगता है। अमांडा ने अपने ट्विटर की बैनर पिक में भी खुद के साथ विराट कोहली और ऋषभ पंत को लगा रखा है। उस तस्वीर में विराट कोहली आरसीबी (Royal Challengers Bangalore) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की जर्सी पहने हुए हैं। वहीं, अमांडा बेली आरसीबी की जर्सी पहने हुईं हैं।

कोले अमांडा बेली (Chloe-Amanda Bailey) के फेवरिट क्रिकेटर भले ही विराट कोहली हों, लेकिन यह ऑस्ट्रेलियाई एंकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को लेजेंड मानती है। अमांडा ने विराट कोहली, भारत, आरसीबी, एमएस धोनी को लेकर किए ट्वीट को अपना पिन्ड ट्वीट (Pinned Tweet) भी बना रखा है। अमांडा ने यह ट्वीट पिछले साल 13 दिसंबर को किया था।

कोले अमांडा बेली ने उस ट्वीट में लिखा था, आपके सबसे मशहूर सवालों के जवाब मैं एक ट्वीट के जरिए देना चाहती हूं। मेरे पसंदीदा क्रिकेटर विराट कोहली हैं। मेरी फेवरिट आईपीएल टीम आरसीबी है। एमएस धोनी लेजेंड हैं। हां, मैं भारत का दौरा करूंगी। हां, मैं वहां छोले भटूरे खाऊंगी।

To answer your most popular questions in one tweet:

My fave cricketer is Virat Kohli.

My fave IPL team is RCB.

MS Dhoni is a legend.

Yes I will visit India.

Yes I will have chole bhature

— Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) December 13, 2020