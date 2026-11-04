विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह अब वनडे इंटरनेशनल में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड वनडे में 54 रन बनाते ही सचिन का यह विश्व कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया। इस लिस्ट में रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।

विराट कोहली ने इस पारी में अपना 80वां वनडे इंटरनेशनल अर्धशतक भी जड़ा। वहीं रन चेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या चौथे और जैक्स कैलिस 5वें स्थान पर मौजूद हैं। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी इस लिस्ट में 9वें स्थान पर मौजूद हैं।

वनडे इंटरनेशनल में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन 50s 100s 0s विराट कोहली 177 170 8741 46 30 4 सचिन तेंदुलकर 236 232 8720 52 17 15 रोहित शर्मा 168 164 6801 40 19 11 सनथ जयसूर्या 214 210 5742 30 10 20 जैक्स कैलिस 169 158 5575 45 5 7 क्रिस गेल 153 152 5559 34 12 11 ब्रायन लारा 162 157 5425 28 9 8 कुमार संगकारा 175 161 5400 33 7 5 सौरव गांगुली 153 148 5231 37 7 4 महेला जयवर्धने 197 176 5150 28 6 12

विराट कोहली का भारत से बाहर दूसरा सबसे तेज वनडे अर्धशतक

विराट कोहली ने इस पारी में 35 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह भारत से बाहर वनडे इंटरनेशनल में उनका दूसरा सबसे तेज पचासा है। उन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबेरा में 34 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था। नीचे देखें वनडे इंटरनेशनल में भारत से बाहर विराट कोहली के सबसे तेज पचासों की लिस्ट:-