रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम संघर्ष कर रही है, लेकिन 14 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुख्य कोच विजय दहिया टीम को और मजबूत करने के सपने देख रहे हैं। वह विराट कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते देखना चाहते हैं। दहिया ने कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उपलब्ध बताया। उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा जरूरी नहीं है, क्योंकि वह पिछले साल खेले थे।

पालम के एयर फोर्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में गुरुवार (6 नवंबर) को सर्विसेज के खिलाफ दिल्ली का मैच ड्रॉ होने के बाद, दहिया ने पत्रकारों से कहा, ‘अगर वह खेलना चाहें, तो मुझे उन्हें ड्रेसिंग रूम में पाकर बहुत खुशी होगी! मैं उनसे खूब बातें करूंगा और चाहूंगा कि वह हमारे खिलाड़ियों को बताएं कि कड़ी मेहनत और काम के प्रति लगन क्या होती है और आज वह जिस मुकाम पर हैं वहां तक ​​पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। वह भी बिल्कुल इन्हीं रास्तों से गुजरकर यहां तक ​​पहुंचे हैं।’

रोहित शर्मा खेलेंगे

द इंडियन एक्सप्रेस ने पहले रिपोर्ट दी थी कि भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित किया है कि श्रीलंका के खिलाफ 13 से 19 दिसंबर तक होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज खत्म होने के बाद वह विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कोहली उपलब्ध

इस बीच दहिया ने कोहली को लेकर कहा, ‘वह उपलब्ध हैं। जो खिलाड़ी पिछले साल खेला था, वह हमेशा उपलब्ध रहता है। उसे अलग से औपचारिक रूप से बताने की जरूरत नहीं है। उनकी काम के प्रति लगन बहुत शानदार है। मैं चाहता हूं कि वह इस टीम का हिस्सा बनें।’ दहिया ने कहा कि जिस खिलाड़ी ने 100 टेस्ट मैच खेले हों, वह रेड-बॉल क्रिकेट के लिए एक मेंटर के तौर पर टीम के साथ रह सकता है और अपने विचार साझा कर सकता है।

प्रियांश ने पूछा विराट कैसे चेज करते

इस सीजन में दिल्ली के लिए बल्लेबाजी लगातार चिंता का विषय रही है। दहिया को उम्मीद है कि अगर कोहली टीम से जुड़ते हैं, तो वे सिर्फ रन ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। उन्होंने गुरुवार के मैच के दौरान ओपनर प्रियांश आर्य के साथ हुई एक बातचीत का जिक्र करते हुए इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा, ‘आज जब हमारा ओपनर (प्रियांश आर्य) आउट हुआ, तो उसने मुझसे पूछा, ‘अगर विराट होते तो इसे कैसे चेज करते?’ हमने इस पर चर्चा की और तय किया, ‘वह शायद ऐसे चेज करता। यही वजह है कि मैंने कहा कि मैं विराट को टीम में देखना पसंद करूंगा।’

38 साल के हुए विराट कोहली

विराट कोहली 5 नवंबर 2026 को 38 साल के पूरे हो गए हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन से एक दिन पूर्व 4 नवंबर को ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 74 रन की बेहतरीन पारी खेलते हुए फैंस को रिटर्न गिफ्ट दिया था। इस खबर में उनके करियर से जुड़े कुछ खास आंकड़े जानते हैं। पूरी खबर पढ़ें।