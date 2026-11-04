भारत ने न्यूजीलैंड को 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में मेजबान टीम को 5 विकेट से हरा दिया और इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। बारिश से बाधित इस मैच में भारत को जीत के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली पहले नंबर पर रहे जबकि विकेट लेने के मामले में अर्शदीप सिंह ने बाजी मारी।

कोहली-अर्शदीप रहे नंबर 1

भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर रहे जिन्होंने 74 रन की पारी खेली जबकि न्यूजीलैंड के लिए 38 रन की पारी खेलने वाले टिम सीफर्ट इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे जबकि भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले वनडे में 37 रन बनाए और वो तीसरे नंबर पर रहे। वहीं भारत की तरफ से पहले वनडे में 4 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह इस मैच के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे जबकि गुरनूर बरार ने 3 विकेट लिए और वो दूसरे स्थान पर रहे। इस मैच में 2 विकेट लेने वाले अंशुल कंबोज तीसरे नंबर पर रहे।

भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
विराट कोहली2026-202611074747451145.09010131
टिम सीफर्ट2026-20261103838384388.3700032
शुभमन गिल2026-20261103737375666.0700050
ब्लेयर मार्शल टिकनर2026-202611034343423147.8200014
ग्लेन फिलिप्स2026-20261103030305158.8200021

भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे के बाद सर्वाधिक विकेट लेने टॉप-5 बॉलर

गेंदबाजसालमैचपारीगेंदओवर्समेडनरनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकॉनामीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
अर्शदीप सिंह2026-202611601007044/7017.571510
गुरनूर बराब2026-202611569.204433/4414.664.7118.6600
जैकब डफी2026-20261142704933/4916.3371400
अंशुल कंबोज2026-202611601022222/22112.23000
नाथन स्मिथ2026-202611284.402111/21214.52800
काइल जैमीसन2026-20261142703411/34344.854200