भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली पहली बार पिता बनने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। कोहली ने गुरुवार (27 अगस्त) ट्वीट करते हुए लिखा- और उसके बाद हम तीन हो जाएंगे। जनवरी 2021 में आ रहा है। कोहली ने साथ ही दिल की इमोजी भी लगाई। इसी साल टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी पिता बने हैं। उसके बाद से सोशल मीडिया पर यह सवाल लगातार लोग पूछ रहे थे कि कोहली कब पिता बनेंगे। अब भारतीय कप्तान ने इन सवालों का जवाब दे दिया है।

विराट ने इस गुड न्यूज को शेयर करते हुए जो फोटो लगाई है, उसमें अनुष्का शर्मा का बेबी बंप नजर आ रहा है। अनुष्का शर्मा ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोहली के ट्वीट को 33 मिनट में 87 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। 16 हजार से ज्यादा बार रीट्वीट हुआ है और 7 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। विराट कोहली फिलहाल आईपीएल 2020 के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) गए हैं। अनुष्का उनके साथ नहीं गई हैं। विराट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान हैं। आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा।

And then, we were three! Arriving Jan 2021 pic.twitter.com/0BDSogBM1n

— Virat Kohli (@imVkohli) August 27, 2020