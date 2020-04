प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि, देश के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद समीक्षा होगी कि कहां-कहां ढील देनी है और कहां सख्ती बरतनी है। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद लोगों में कौतूहल है कि 20 अप्रैल के बाद क्या होगा। क्या उनके इलाके को छूट वाली सूची में रखा जाएगा या नहीं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे और राज्य सरकार में कई विभागों के मंत्री केटी रामा राव से एक व्यक्ति ने ऐसा सवाल पूछा कि उनको भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी एक्ट्रेस वाइफ अनुष्का शर्मा की याद आ गई।

केटी रामा राव लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों से इस कपल से प्रेरणा लेने की सलाह दे रहे हैं। विराट और अनुष्का ने नोवल कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए पीएम केयर्स फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष (महाराष्ट्र) में दान देने का ऐलान किया था। यही नहीं, वे लॉकडाउन के दौरान फैंस को लगातार अपने अपडेट भी देते रहते हैं। इसी क्रम में कुछ दिन पहले अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें वे विराट कोहली के बालों को नया लुक देती दिख रही थीं। केटी रामा राव ने अपने एक फैन को उन्हीं इन-हाउस स्टाइलिस्ट अनुष्का शर्मा का उदाहरण दिया है।

दरअसल, शरद चंद्रा नामक एक व्यक्ति ने केटी रामा राव से पूछा था, ‘केटी रामा राव सर, एक निष्कपट प्रश्न है। 20 अप्रैल के बाद नाई की दुकानें या सैलून खोलने का कोई विचार है? मेरी पत्नी हेयरकट के लिए अपना हाथ आजमाने को बेकरार है। अगर ऐसा होता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि लॉकडाउन हटने के बाद भी मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा।’ इस पर केटी रामा राव ने जवाब दिया, जब विराट अपनी पत्नी अनुष्का को अपने बालों को स्टाइल देने के लिए कह सकते हैं तो तुम अपनी पत्नी से बाल क्यों नहीं कटवा सकते हो? उनके इस जवाब पर फैंस मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।



Hey, when Virat Kohli could let his wife style his hair, why don’t you https://t.co/lSnS5WKZ6F

— KTR (@KTRTRS) April 16, 2020