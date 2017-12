भारतीय क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्‍का शर्मा शादी के बाद 21 दिसंबर को दिल्‍ली में रिसेप्‍शन पार्टी कर रहे हैं। बुधवार (20 दिसंबर) को दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्‍हें पार्टी में शरीक होने का न्‍योता दिया। प्रधानमंत्री ने दोनों को शादी की बधाई दी, हालांकि वह रिसेप्‍शन में शामिल होंगे या नहीं, इस पर कुछ स्‍पष्‍ट नहीं किया गया है। पीएम की विरुष्‍का (विराट-अनुष्‍का की जोड़ी को इंटरनेट द्वारा दिया गया नाम) से मुलाकात की जानकारी पीएमओ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है। इसमें लिखा गया, ”भारतीय क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट कोहली और मशहूर अभिनेत्री अनुष्‍का शर्मा ने आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दोनों को उनके विवाह के लिए शुभकामनाएं दीं।”

विराट और अनुष्‍का की ओर से 26 दिसंबर को मुंबई में एक और पार्टी का इंतजाम किया गया है, जिसमें साथी क्रिकेटर्स व सेलिब्रिटीज शामिल होंगे। दोनों ने इटली में शादी रचाई थी। इसकी जानकारी देते हुए कोहली और अनुष्‍का, दोनों ने शादी की तस्‍वीर शेयर करते हुए लिखा था, ”आज हमने एक दूसरे के प्यार में हमेशा के लिए खो जाने का वादा किया।” कोहली ने आगे लिखा, “हम यह खबर आपसे साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, परिजनों और प्रशंसकों की दुआओं के कारण यह दिन और भी खास बन गया। हमारे सफर का अहम हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद।”

Captain of the Indian cricket team @imVkohli and noted actor @AnushkaSharma met PM @narendramodi this evening. The Prime Minister congratulated them on their wedding. pic.twitter.com/sFP52DCJH3

— PMO India (@PMOIndia) December 20, 2017