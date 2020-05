टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए प्लान बना रहे हैं। शुक्रवार यानी 15 मई को उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे रनिंग कर रहे थे। अब कोहली का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इसमें टीम इंडिया के कप्तान पत्नी के साथ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। दोनों पहली बार एक साथ क्रिकेट खेलते नजर आए हैं। इस दौरान अनुष्का ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की।

अनुष्का ने पहले बल्लेबाजी की। कोहली ने उनके सामने अंडर आर्म गेंदबाजी की। अनुष्का ने लंबे-लंबे शॉट भी लगाए। जब कोहली बल्लेबाजी के लिए आए तो आदत के मुताबिक उन्होंने ग्लव्स पहना और स्टांस लिया। कोहली बल्लेबाजी के दौरान असहज नजर आए। वे अनुष्का की बाउंसर को नहीं झेल पाए। उन्होंने गेंद को वही पास में खेल दिया।

इससे पहले कोहली ने रनिंग का वीडियो शेयर किया था। लॉकडाउन में यह पहला मौका है जब कोहली रनिंग करते नजर आए। विराट ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘‘काम में खुद को लगाना जीवन का एक तरीका है और इसके लिए किसी पेशे की आवश्यकता नहीं है। चुनना आपको है।’’ कोहली के इस वीडियो को 18 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 58.5 मिलियन फॉलोवर हैं।

Finally after soo much long time saw Virat Batting

Virat Anushka playing cricket in building today

Anushka bowls a Bouncer to Virat#ViratKohli #AnushkaSharma #Cricket pic.twitter.com/XFmfs3hiBt

— Virarsh (@Cheeku218) May 15, 2020