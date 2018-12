जब टीम मंझधार में हो तो एक खिलाड़ी की प्रतिभा का सही मायनों में आंकलन किया जा सकता है। वहीं अगर टीम इंडिया की बात करें तो ऐसे वक्त में कप्तान कोहली एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं। उनकी ऐसी ही एक झलक भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के मैदान पर हो रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में देखने को मिल रही है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 326 रनों के जवाब में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो एक बार फिर सलामी जोड़ी ने निराश किया, लेकिन कोहली मैदान पर डंटे रहे और शानदार शतक जड़ा। इस शतक के बाद उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब भी दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल इस लक्ष्य का पर्थ की उछाल भरी और तेज पिच पर पीछा करना मुश्किल माना जा रहा था। हालांकि मुश्किलों में कोहली अलग बल्लेबाज नजर आते हैं। इस मैदान पर उन्होंने अपना शानदार 25वां टेस्ट शतक जड़ा। इस शतक के बाद कोहली अमूमन जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं उस अंदाज में उन्होंने खुशी नहीं मनाई और बस अपने बाएं हाथ से बल्ले को उठाया और दाएं हांथ से उन्होंने इशारा करते हुए अपने आलोचकों को बताया कि वो नहीं उनका बल्ला बोलता है। उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

There it is! The King @imVkohli brings up a brilliant hundred in Perth! #India #Kohli #ViratKohli #Cricket

LIVE: https://t.co/VEXZiTCSAy pic.twitter.com/tjFNZskT1P

