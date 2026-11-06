भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच शनिवार को खेला जाएगा, लेकिन इस मैच से पहले बात अगर वनडे प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इसमें टीम इंडिया के लिए फिलहाल खेल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली भी मौजूद हैं। मजेदार की बात ये है कि इस लिस्ट में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर बने हुए हैं और वो भारत की तरफ से 2000 से ज्यादा चौके लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।

सचिन हैं नंबर 1, कोहली हैं रोहित-सहवाग से आगे

सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में कुल 463 मैच खेले थे और इनमें उन्होंने 2016 चौके लगाए थे। सचिन ना सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि वनडे प्रारूप में ओवरऑल भी सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज हैं। विराट कोहली ने भारत के लिए अब तक 318 वनडे मैच खेले हैं और वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं जबकि इस लिस्ट में रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 292 मैचों में 48 चौके लगाए हैं। वीरेंद्र सहवाग चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने अपने वनडे करियर के दौरान 251 मैचों में 1132 चौके लगाए थे।

भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर- 2016 चौके

विराट कोहली- 1415 चौके

रोहित शर्मा- 1148 चौके

वीरेंद्र सहवाग- 1132 चौके

सौरव गांगुली- 1122 चौके

राहुल द्रविड़- 950 चौके

युवराज सिंह- 908 चौके

शिखर धवन- 842 चौके

एमएस धोनी- 826 चौके

मोहम्मद अजहरुद्दीन- 622 चौके

रोहित शर्मा हैं टॉप-5 से बाहर

वनडे में अगर बात ओवरऑल सबसे ज्यादा चौके लगाने की हो तो इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं जबकि दूसरे नंबर पर सनत जयसूर्या मौजूद हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जबकि चौथे नंबर पर कुमार संगकारा मौजूद हैं। वहीं 5वें नंबर पर रिकी पोंटिंग मौजूद हैं। इस लिस्ट में रोहित शर्मा छठे स्थान पर मौजूद हैं।

वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 सचिन तेंदुलकर 1989-2012 463 452 41 18426 200* 44.83 21368 86.23 49 96 20 2016 195 सनत जयसूर्या 1989-2011 445 433 18 13430 189 32.36 14725 91.2 28 68 34 1500 270 विराट कोहली 2008-2026 318 306 48 15183 183 58.84 16062 94.52 55 80 19 1415 182 कुमार संगकारा 2000-2015 404 380 41 14234 169 41.98 18048 78.86 25 93 15 1385 88 रिकी पोंटिंग 1995-2012 375 365 39 13704 164 42.03 17046 80.39 30 82 20 1231 162 एडम गिलक्रिस्ट 1996-2008 287 279 11 9619 172 35.89 9922 96.94 16 55 19 1162 149 रोहित शर्मा 2007-2026 292 284 37 12120 264 49.06 12985 93.33 35 63 17 1148 381 वीरेंद्र सहवाग 1999-2013 251 245 9 8273 219 35.05 7929 104.33 15 38 14 1132 136 क्रिस गेल 1999-2019 301 294 17 10480 215 37.83 12019 87.19 25 54 25 1128 331 सौरव गांगुली 1992-2007 311 300 23 11363 183 41.02 15416 73.7 22 72 16 1122 190

शुभमन गिल नंबर 1, विराट कोहली की टॉप-10 में एंट्री; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष दस बल्लेबाज

विराट कोहली ने कीवी टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में अर्धशतकीय पारी खेली और वो 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-10 में शामिल हो गए। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल टॉप पर बने हुए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)