भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 16 जुलाई यानी गुरुवार को कार्डिफ में खेला जाएगा। इस मैच में विराट कोहली के पास वापसी करने का अच्छा मौका होगा जो पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चल पाए थे साथ ही उनके पास राहुल द्रविड़ के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने का भी मौका होगा।

कोहली हैं रोहित-सचिन से आगे

14 जुलाई को एजबेस्टन में वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत के 259 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए कोहली सिर्फ पांच रन ही बना पाए थे। अब विराट कोहली दूसरे वनडे मैच में जैसे ही 4 रन बना लेंगे वो इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ (तीनों प्रारूपों को मिलाकर) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे और राहुल द्रविड़ दूसरे नंबर पर आ जाएंगे।

इंग्लैंड में भारत की तरफ से तीनों प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में फिलहाल द्रविड़ पहले नंबर पर हैं जिन्होंने 46 मैचों में 2645 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर कोहली हैं जिन्होंने 58 मैचों में 2642 रन बनाए हैं। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 43 मैचों में 2626 रन बनाए थे जबकि रोहित शर्मा 47 मैचों में 2298 रन बनाकर चौथे नंबर पर हैं। लिस्ट में सौरव गांगुली 5वें स्थान पर 36 मैचों में 1949 रन बनाकर मौजूद हैं।

प्लेयर साल मैच पारी रन बेस्ट स्कोर औसत 100 50 राहुल द्रविड़ 1996-2011 46 56 2645 217 55.1 8 15 विराट कोहली 2011-2026 58 74 2642 149 40.03 3 18 सचिन तेंदुलकर 1990-2011 43 56 2626 193 49.54 7 12 रोहित शर्मा 2009-2026 47 54 2298 140 49.95 9 10 सौरव गांगुली 1996-2007 36 42 1949 183 47.53 4 12 एमएस धोनी 2007-2019 60 59 1869 92 37.38 0 16 रविंद्र जडेजा 2009-2025 44 51 1644 107* 44.43 2 11 केएल राहुल 2018-2026 29 43 1643 149 41.07 6 5 सुनील गावस्कर 1971-1986 34 46 1583 221 36.81 2 11 शिखर धवन 2013-2022 33 40 1478 125 39.94 4

इंग्लैंड की धरती पर तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

रोहित शर्मा- राहुल द्रविड़ नंबर 5, टॉप पर रहे ये दोनों; आकाश चोपड़ा ने चुनी 6 बेस्ट कप्तान-कोच की जोड़ी

आकाश चोपड़ा ने टॉप-6 बेस्ट कोच और कप्तान की जोड़ी का चयन किया जिसमें रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को 5वें स्थान पर रखा जबकि पहले नंबर पर उन्होंने इस जोड़ी को जगह दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)