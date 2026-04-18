आईपीएल 2026 के 26वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के बैटर केएल राहुल ने आरसीबी के खिलाफ अपने जिन्मदिन वाले दिन शानदार पारी खेली और 34 गेंदों पर 57 रन बनाए। इस पारी के दौरान राहुल ने 2 छक्के लगाकर डेविड वॉर्नर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन इस मैच से पहले से ही एक शानदार रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। वो इस लीग में सबसे कम पारियों में 5000 रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में पहले नंबर पर हैं। इस लिस्ट में रोहित शर्मा और सुरेश रैना से आगे विराट कोहली हैं।

राहुल नंबर 1, रोहित-रैना से आगे हैं कोहली

आईपीएल में अगर बात सबसे कम पारियों में 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की हो तो इस में केएल राहुल पहले स्थान पर हैं जिन्होंने ये कमाल सिर्फ 130 पारियों में किया था जबकि इस लिस्ट में विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने इस लीग में 5 हजार रन 157 पारियों में बनाए थे। इस लिस्ट में सुरेश रैना छठे जबकि रोहित शर्मा 7वें स्थान पर हैं। दिनेश कार्तिक टॉप-10 बैटर्स की लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं।

आईपीएल में सबसे कम पारियों में 5000 रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर्स

केएल राहुल – 130 पारियां

डेविड वॉर्नर – 135 पारियां

विराट कोहली – 157 पारियां

एबी डिविलियर्स – 161 पारियां

शिखर धवन – 168 पारियां

सुरेश रैना – 173 पारियां

रोहित शर्मा – 187 पारियां

एमएस धोनी – 208 पारियां

रॉबिन उथप्पा – 215 पारियां

दिनेश कार्तिक – 225 पारियां

केएल राहुल ने डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ा

केएल राहुल ने आरसीबी के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 2 छक्के लगाए और वो आईपीएल में इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। राहुल ने आरसीबी के खिलाफ 18 पारियों में कुल 45 छक्के लगाए हैं जबकि डेविड वॉर्नर ने 23 पारियों में 44 छक्के जड़े थे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने 35 पारियों में कुल 50 छक्के इस टीम के खिलाफ लगाए थे। रोहित शर्मा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।

आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-4 बैटर्स

50 छक्के: एमएस धोनी (35 पारियां)

45 छक्के: केएल राहुल (18 पारियां)

44 छक्के: डेविड वार्नर (23 पारियां)

39 छक्के: रोहित शर्मा (34 पारियां)

आपको बता दें कि दिल्ली और आरसीबी के बीच खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 175 रन बनाए थे। इसके जवाब में दिल्ली ने 19.5 ओवर में 4 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच को 6 विकेट से जीत लिया। इस हार के बाद भी आरसीबी 8 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे नंबर पर बनी हुई है जबकि दिल्ली ने 6 अंक के साथ चौथे नंबर पर जगह बना ली है।

रोहित से आगे गिल, विराट कोहली नंबर 2; IPL में सबसे ज्यादा 75+ की पारी खेलने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 75 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब शुभमन गिल, रोहित शर्मा से आगे निकल चुके हैं। हालांकि इस लिस्ट में विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं जबकि पहले नंबर पर यह विदेशी बैटर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)