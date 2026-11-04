विराट कोहली ने पहले वनडे में दूसरी स्लिप में शानदार कैच लपकने के बाद तीर चलाने का इशारा करके जश्न मनाया था। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके बल्ले से निकले तीर कहीं ज्यादा असरदार साबित हुए। ऑकलैंड के ईडन पार्क में बारिश से प्रभावित मुकाबले में विराट कोहली ने मुश्किल पिच और बदली हुई परिस्थितियों के बावजूद शानदार बल्लेबाजी की।

विराट कोहली ने 51 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जिसमें उनके आकर्षक फ्लिक और दमदार पुल शॉट्स ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कोहली की इस पारी की बदौलत भारत ने 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से जीत दर्ज की।

ऑकलैंड के ईडन पार्क में 186 रन का लक्ष्य आसान नहीं था। पिच पर गेंद कभी रुककर आ रही थी तो कभी असामान्य उछाल ले रही थी। इसके अलावा, बारिश के कारण खेल भी दो बार रोकना पड़ा। इन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद विराट कोहली ने बेहद सहज अंदाज में बल्लेबाजी की।

विराट कोहली जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया। उनसे पहले रोहित शर्मा आउट हो चुके थे। पिच पर गेंद रुककर आ रही थी और उसका उछाल भी टेनिस बॉल जैसा था। इसके बावजूद रोहित शर्मा ने काइल जैमीसन की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई।

इस पिच पर बल्लेबाजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। पहला गेंद का असमान उछाल और दूसरा बारिश के बाद गीली पिच से गेंद का तेजी से निकलना। विराट कोहली ने दोनों चुनौतियों का बखूबी सामना किया। विराट कोहली के दमदार पुल शॉट्स इस पारी का खास आकर्षण रहे, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा की तरह शानदार फ्लिक शॉट्स से हुई।

सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाजों की तरह विराट कोहली ने भी खूबसूरत फ्लिक शॉट्स लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। हालांकि, तीनों का अंदाज अलग था। सुनील गावस्कर गेंद को अपने करीब आने देते थे और फिर कलाई के शानदार इस्तेमाल से उसे सीमा रेखा के पार भेजते थे।

सचिन तेंदुलकर सीधे बल्ले से गेंद को नीचे की ओर खेलकर फ्लिक करते थे। विराट कोहली फ्लिक शॉट खेलने से पहले अपना अगला पैर थोड़ा आगे और दूसरी ओर ले जाते हैं। इसके बाद समय पर बल्ला घुमाकर पैड के सामने से गेंद को बाउंड्री की ओर भेज देते हैं।

विराट कोहली ने पारी के आठवें ओवर में जैकब डफी की गेंद को स्क्वायर लेग की ओर खेलकर चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने शुभमन गिल के साथ हाथ मिलाकर खुशी जाहिर की। यह चौका 19 गेंद के बाद आया था। फिर ब्लेयर टिकनर ने जब सही लेंथ पर गेंद डाली तो विराट कोहली ने मौका नहीं गंवाया।

विराट कोहली ने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को मिड ऑफ के बगल से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद काइल जैमीसन की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट खेला। दर्शक विराट कोहली के इन खूबसूरत शॉट्स का आनंद ले ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई।

बारिश के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो पिच से गेंद पहले के मुकाबले थोड़ी तेजी से निकल रही थी। हालांकि, विराट कोहली ने इस बदलाव का आसानी से सामना किया। इस दौरान उन्होंने अपने शानदार पुल शॉट्स से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।

पारी के 13वें ओवर में काइल जैमीसन ने विराट कोहली को शॉर्ट गेंद डाली। विराट कोहली ने तेजी से घूमकर पुल शॉट खेला और गेंद मिडविकेट के ऊपर से चार रन के लिए सीमा रेखा के पार पहुंच गई। उनके इस शॉट से साफ था कि उनके पास गेंद को खेलने के लिए काफी समय था।

अगले ओवर में ब्लेयर टिकनर ने शॉर्ट गेंद डाली। गेंद तेजी से उछली, लेकिन विराट कोहली अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने गेंद के उछाल का अच्छा इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलकर तीन रन बटोर लिए।

ब्लेयर टिकनर ने इसी ओवर की आखिरी गेंद फिर शॉर्ट डाली। इस बार विराट कोहली तेजी से अपनी जगह पर आए और घूमकर ऐसा पुल शॉट खेला कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अपने इस शॉट के बाद विराट कोहली के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। यह शॉट उनके शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के यादगार शॉट्स में शामिल होने लायक था।

16वें ओवर में ब्लेयर टिकनर को फिर विराट कोहली के बल्ले का सामना करना पड़ा। उन्होंने धीमी गति से शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर विराट कोहली ने पुल शॉट खेलकर चौका लगाया और सिर्फ 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह वनडे क्रिकेट में उनका 80वां अर्धशतक था। ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने मिडविकेट की ओर शानदार पुल शॉट खेला।

आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने ब्लेयर टिकनर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर जोरदार शॉट लगाकर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में यह गेंद सबसे ज्यादा उछली थी। इस पिच पर पुल शॉट खेलना कितना मुश्किल था। इसका अंदाजा 19वें ओवर में शुभमन गिल के आउट होने से लगा।

शुभमन गिल 37 रन पर थे और उन्होंने नाथन स्मिथ की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले पर गेंद ठीक से नहीं आई और हवा में उछल गई। विकेटकीपर ने आसानी से कैच लपक लिया। उस समय भारत को जीत के लिए सिर्फ 29 रन की जरूरत थी।

इसके बाद अक्षर पटेल ने भी चेहरे के सामने आई गेंद को मुश्किल से बल्ले से रोका। श्रेयस अय्यर ने दो बार पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर उछल गई। आखिरकार वह भी जोखिम भरा पुल शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे।

इस पिच पर विराट कोहली इकलौते बल्लेबाज थे, जिन्हें शॉट खेलने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले वह अपनी पारी को आसानी से खत्म करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने जैकब डफी की गेंद पर आगे बढ़कर जोरदार शॉट लगाया और गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया।

हालांकि, कुछ देर बाद ही उनकी पारी समाप्त हो गई। विराट कोहली ने एक और पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े टिम सीफर्ट के हाथों में चली गई। आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान से बाहर जाते समय चारों ओर दर्शकों की तरफ अपना बल्ला उठाकर अभिवादन करते दिखे।

संभावना है कि ईडन पार्क में भारतीय जर्सी में यह विराट कोहली का आखिरी मुकाबला हो। न्यूजीलैंड का यह सबसे मशहूर क्रिकेट मैदान है। हालांकि, इस सीरीज में अभी उनके पास चार और मैच खेलने का मौका है। इससे न्यूजीलैंड के अलग-अलग शहरों में मौजूद उनके प्रशंसकों को उन्हें बल्लेबाजी करते देखने के और मौके मिलेंगे।

पहली गेंद पर पिच पर फिसल गए थे आकिब नबी, ग्लेन मैक्ग्रा ने तराशा हुनर; अब टीम इंडिया में मिली जगह

बारामूला में कभी ग्रेनेड के बीच क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाले आकिब नबी दार स्पाइक्स नहीं होने के कारण पहली गेंद पर पिच पर फिसल गए थे। पिता से छिपकर क्रिकेट खेलने वाले इस तेज गेंदबाज के हुनर को ग्लेन मैक्ग्रा ने तराशा। अब वह टीम इंडिया की वनडे टीम का हिस्सा हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



