भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली मैच के दौरान अपने खिलाडि़यों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं। लेकिन कभी-कभी मैदान पर ऐसी गलती कर जाते हैं, जो उनके विरोधियों को बोलने का मौका दे देती है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में ट्रेंट ब्रिज मैदान पर एक बार फिर उन्होंने अपनी गलती दुहरा दी। मैच के दौरान इंग्लैंड टीम का जब एक विकेट गिरा तो उनके मुंह से गालियां निकल गई और विराट की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई।

दरअसल, यह वाकया तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का है। मैच की पहली पारी में भारतीय टीम ने कुल 329 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम मात्र 161 रनों पर ढ़ेर हो गई। इस दौरान आठवें विकेट के लिए इंग्लैंड के दो खिलाड़ी आदिल राशिद और जॉस बटलर मैदान पर थे। हार्दिक पांडया गेंदबाजी कर रहे थे। 32वां ओवर का पहला बॉल था। हार्दिक पांडया के बॉल पर आदिल राशिद उसे गेंद को बल्ले से हल्का पुश किया। बॉल हवा में थी और विकेट किपिंग कर रहे रिश्व पंत ने किसी तरह की गलती न करते हुए सीधे इस कैप को लपक लिया और इसी के साथ इंग्लैंड का आठवां विकेट गिर गया। इस दौरान विराट काफी खुश हो गए। अपने साथियों काे बधाई देते समय उनके मुंह से गाली निकल गई और वे कैमरे में कैद हो गए। यह पहली बार नहीं है जब विराट से इस तरह की गलती हुई है। इससे पहले वर्ष 2017 में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच के दौरान स्टंप माइक में कोहली की गालियां रिकार्ड हो गई थी।

Rishabh Pant becomes 1st Indian to get 5 catches on debut. Amazing spell from Hardik Pandya. India is bouncing back late. pic.twitter.com/2ytJQIgtHS

