Mankading को लेकर वीनू मांकड़ का घर बंटा; दिग्गज क्रिकेटर के पोते ने कहा नहीं बंद हो इस्तेमाल, बहू बोलीं- यह परिवार की राय नहीं

Vinoo Mankad family split over Mankading: वीनू मांकड़ की बहू का कहना है कि उनके दिवंगत पति ने इस शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी।

Mankading: बिग बैश में एडम जंपा ने नॉन स्ट्राइकर को रन आउट करने का प्रयास किया और मांकड़िंग चर्चा में आ गया। (ट्विटर)

