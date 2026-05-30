एशियाई खेलों के लिये भारतीय कुश्ती टीम में जगह बनाने की कोशिश में जुटी विनेश फोगाट ने शनिवार (30 मई) को चयन ट्रायल में अच्छी शुरुआत करते हुए पहले मुकाबले में ज्योति को 7-1 से हराया। शुरुआत में एहतियात बरत रही विनेश ने ज्यादातर खड़े होकर ही मुकाबला किया, लेकिन धीरे धीरे अपने दाव चले। विनेश ने जवाबी हमले में ‘पुश पॉइंट’ से शुरुआत की और जल्द ही दोनों टांगों पर हमला किया, जिससे कोई अंक नहीं मिला।

दूसरे पीरियड की शुरुआत में उन्हें क्लॉक पर रखा गया और वहीं से उन्होंने हावी होना शुरू कर दिया। दाहिने पैर पर हमला करके उन्होंने ज्योति को नीचे गिराकर 3-0 से बढ़त बना ली। ज्योति ने भी उनकी टांग पर हमला किया लेकिन विनेश फोगाट ने पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे नाकाम कर दिया। जवाबी हमले में विनेश ने दो फुर्तीले मूव के साथ स्कोर 7-0 कर दिया जबकि ज्योति ने एक ‘पुशआउट’ अंक बनाया।

आधिकारिक वजन-माप के दौरान घटनाक्रम में नाटकीय मोड़

अब विनेश का सामना निशु से होगा जिसने रिया को हराया। इस बीच अंतिम पंघाल ने सिर्फ 34 सेकंड में तन्नु को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। फाइनल में अंतिम का सामना विनेश से हो सकता है। विनेश को सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत से खेलना पड़ सकता है। इससे पहले शनिवार सुबह आधिकारिक वजन-माप के दौरान घटनाक्रम में नाटकीय मोड़ आया जब दो बार की विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश को सूचित किया गया कि उन्हें केवल 50 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पेरिस ओलंपिक सहित अपनी पिछली चार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इसी भार वर्ग में भाग लिया था।

डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह ने किया हस्तक्षेप

विनेश ने इस निर्णय पर कड़ा विरोध जताया और आरोप लगाया कि उन्हें अपनी पसंद के भार वर्ग में उतरने से रोककर महासंघ उनके साथ भेदभाव कर रहा है। मौके पर मौजूद सूत्रों के अनुसार विवाद बढ़ने के बाद डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह ने हस्तक्षेप किया और विनेश को 53 किलोग्राम वर्ग के ट्रायल में भी भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह ने पीटीआई से कहा, ‘विनेश के आरोप लगाने के बाद हमने अधिकारियों को उनका वजन मापने की अनुमति दी। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते। उन्होंने यह नहीं बताया था कि वह किस श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करना चाहती हैं, फिर भी हम उन्हें अनुमति दे रहे हैं।’

कम से कम दो वर्षों तक प्रतिस्पर्धी कुश्ती जारी रखने के इरादा

इसके बाद विनेश का वजन 53.9 किलोग्राम दर्ज किया गया और उन्हें 53 किलोग्राम वर्ग के ड्रॉ में शामिल कर लिया गया। ट्रायल की तैयारी के दौरान मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में विनेश ने कहा कि वह अभी कम से कम दो वर्षों तक प्रतिस्पर्धी कुश्ती जारी रखने के इरादे से मैदान में उतरी हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं यहां कम से कम दो साल तक रहूंगी।’ यह फैसला डब्ल्यूएफआई के लिए अपने पूर्व रुख से पीछे हटने जैसा माना जा रहा है।

53 किलोग्राम सहित कई भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा कर चुकी हैं विनेश

महासंघ अब तक यही कहता रहा था कि हाल के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में लगातार 50 किलोग्राम वर्ग में खेलने और भार वर्ग परिवर्तन की औपचारिक सूचना न देने के कारण विनेश पर केवल उसी श्रेणी में विचार किया जाएगा। यह मामला पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ था। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूएफआई को निर्देश दिया था कि विनेश को एक “प्रतिष्ठित खिलाड़ी” के रूप में मान्यता देते हुए एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दी जाए। हालांकि, विनेश अपने करियर में 53 किलोग्राम सहित कई भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा कर चुकी हैं और वह ट्रायल में इसी वर्ग में भाग लेना चाहती थी। ट्रायल के विजेता को इस वर्ष आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।

विनेश फोगाट के एशियाड ट्रॉयल के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त

पूर्व फुटबॉलर अदिति चौहान और ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पूर्व हॉकी कप्तान एमएम सोमैया को विनेश फोगाट के एशियाड ट्रायल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और खेल मंत्रालय ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पूरी खबर पढ़ें।