Vincy Premier T10 League 2020, La Soufriere Hikers vs Botanic Gardens Rangers (LSH vs BGR) Dream11 Team, Playing 11: कोविड-19 महामारी के बीच वेस्टइंडीज के सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडा में कल यानी 22 मई से टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट (Vincy Premier T10 League 2020) शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का दूसरा मैच ला सौइरेयर हाइकर्स और बॉटनिक गार्डन रेंजर्स (La Soufriere Hikers vs Botanic Gardens Rangers) के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें 10-10 ओवर फेकेंगी।

पिच रिपोर्ट: इस मैदान पर हुए मैचों का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है। चूंकि इस मैदान पर टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम दिन के पहले मैच के आए नतीजों के आधार पर बैटिंग या बॉलिंग का फैसला ले सकती है।

इस मैच में डेसरॉन मैलोनी ला सौइरेयर हाइकर्स की ओर से ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। वहीं, बॉटनिक गार्डन रेंजर्स की ओर से वेस्टइंडीज के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर केसरिक विलियम्स होंगे। दोनों ही टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी शुरुआत करना चाहेंगी। विंसी प्रीमियर T10 लीग के सभी मैचों की Fancode ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। मैच के अपडेट्स के लिए आप जनसत्ता.कॉम से भी जुड़े रह सकते हैं।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित):

ला सौइरेयर हाइकर्स: डेसरॉन मैलोनी, डीन ब्राउन, डिल्लन डगलस, ओथनील लेविस, सलवान ब्राउन, रेयान विलियम्स, रॉडन बेंटिक, केंसन दलजेल, जेरेमी हेवुड, टिलरन हैरी, कैमानो कैन।

बॉटनिक गार्डन रेंजर्स: केसरिक विलियम्स, हेरान शॉलो, रोमेल करेंसी, केनेथ डंबर, एटिकस ब्राउन, ओजिको विलियम्स, किमली विलियम्स, केविन अब्राहम, कैसनल मॉरिस, जॉय वेलकम, रे चार्ल्स।