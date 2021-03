Vijay Hazare Trophy: प्रियंक पंचाल की अगुआई वाली गुजरात विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) 2020-21 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। उसने दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेले गए टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में आंध्र प्रदेश को 117 रन से हरा दिया।

गुजरात की इस जीत में प्रियंक पंचाल (Priyank Panchal) की 134 रन की पारी के अलावा 32 साल के पीयूष चावला (Piyush Chawla) और आईपीएल 2021 की नीलामी में नहीं बिके अर्जन नागवासवाला (Arzan Nagwaswalla) की भी अहम भूमिका रही। पीयूष चावला ने 8.2 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं, अर्जन नागवासवाला ने 8 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट झटके। इस मैच में गुजरात ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 50 ओवर में 7 विकेट पर 299 रन बनाए।

प्रियंक पंचाल ने 10 चौके और 2 छक्के की मदद से 131 गेंद में 134 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आंध्र प्रदेश की टीम 41.2 ओवर में 182 रन पर ही ऑलआउट हो गई। पीयूष चावला आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। उन्हें आईपीएल 2021 की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा था। अर्जन नागवासवाला का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था, लेकिन उन्हें खरीदने में किसी भी फ्रैंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई।

इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसका पहला 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर 33 रन के स्कोर पर ही गिर गया। इसके बाद प्रियंक ने राहुल वी शाह के साथ दूसरे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की। राहुल 36 रन बनाकर आउट हुए। उनकी जगह आए हेट पटेल भी 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

पांचवें नंबर पर उतरे रिपुल पटेल ने 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 24 गेंद में 35 रन बनाए। प्रियंक 7वें विकेट के रूप में पवेलियन लौटे। आंध्र प्रदेश की ओर से हरिशंकर रेड्डी ने 3, जबकि केवी शशिकांत और एल मोहन ने 2-2 विकेट लिए। आंध्र प्रदेश की शुरुआत खराब हुई। दूसरे ओवर में ओपनर सीआर गणेश्वर (CR Gnaneshwar) 6 रन के निजी स्कोर पर नागवासवाला की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए।

Gujarat march into the semifinals!

Gujarat beat Andhra in the #QF1 & become the first team to reach the semifinals of the @Paytm #VijayHazareTrophy. #GUJvAP

Scorecard https://t.co/yYFBHMeIXk pic.twitter.com/rOFTg0i80S

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 8, 2021