ऑलराउंडर विजय शंकर इन दिनों टीम इंडिया से बाहर हैं। हालांकि, विजय हजारे ट्रॉफी में आतिशी पारियां खेलकर वे फिर से भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में अपने आखिरी मैच से पहले 15 अक्टूबर की शाम ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की। यह उनकी दो तस्वीरों का एक कॉम्बो है। इसमें एक उनकी पुरानी और दूसरी नई तस्वीर है। पहली तस्वीर में वे टी-शर्ट और जींस पहने हुए हैं। उनकी टी-शर्ट पर ICC CWC 2015 लिखा हुआ है। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, यह उनकी 2015 की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में वे शर्टलेस हैं। यह उनकी हाल की तस्वीर लग रही है।

हालांकि, इस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खिंचाई भी हुई। स्वागशंक ट्विटर अकाउंट के यूजर ने लिखा, ‘भाई तूने क्रिकेट में टैलेंट दिखाना है, बॉलीवुड में नहीं।’ रेड्डी ने लिखा, एक टैटू और बनवा लो, तुम कैप्टन के राडार पर आ जाओगे। एक यूजर ने ट्वीट कर पूछा, ‘आप वर्कआउट पर कितना समय खर्च करते हैं।’ अननोन नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ‘वर्ल्ड कप में मुश्किल से 30 रन बनाए होंगे और चला है बॉडी दिखाने।’ हालांकि, कुछ यूजर्स ने उनकी फिर से टीम में वापसी की भी उम्मीद जताई है। स्टेडियम रिपोर्ट्स ने ट्वीट किया, ‘उम्मीद है कि जल्द ही आपकी टीम में वापसी होगी।’

The sweat, the time, the devotion.

It pays off! #TransformationTuesday pic.twitter.com/oSyNWvMmVJ

— Vijay Shankar (@vijayshankar260) October 15, 2019