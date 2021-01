भारतीय क्रिकेट टीम और सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर विजय शंकर ने बुधवार को अपनी मंगेतर वैशाली विश्वेश्वरन के साथ विवाह के बंधन बंध गए। समारोह के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण लागू आवश्यक एहतियाती उपायों का ध्यान रखा गया। शंकर ने पिछले साल अगस्त से वैशाली से सगाई की थी। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने शादी समारोह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की।

हैदराबाद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘‘हम विजय शंकर को उनके जीवन के बेहद खास दिन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हम आपकी बेहद अच्‍छी शादीशुदा जिंदगी की कामना करते हैं।’’ केएल राहुल, युजवेंद्र चहल, करुण नायर, अभिनव मुकुंद कुछ ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने इस घोषणा के बाद 30 वर्षीय शंकर को बधाई दी। शंकर ने पिछले साल यूएई में हुए आईपीएल में सात मैच खेले थे। इस दौरान 101 रन बनाने के अलावा 4 विकेट भी लिए थे।

Sending our best wishes to @vijayshankar260 on this very special day!

May you have a happy and blessed married life #SRHFamily #OrangeArmy #SRH pic.twitter.com/elDUYKVww2

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) January 27, 2021