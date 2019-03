India vs Australia, Ind vs Aus 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पहले ही ओवर में बिना खाता खोले पवैलियन लौट गए।

शिखर धवन और अंबाती रायडू भी क्रमश: 21 और 18 के निजी स्कोर पर चलते बने। शुरुआती झटकों के बाद कप्तान विराट कोहली ने टीम इंडिया को संभाला और विजय शंकर के साथ मजबूत साझेदारी की। शंकर ने कप्तान विराट के साथ मिलकर तेजी से रन जुटाए और भारत का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। इस बीच विराट ने अपनी 50वीं फिफ्टी भी पूरी की।

