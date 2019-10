Karnataka vs Chhattisgarh, Vijay Hazare Trophy 2019-20 Semi Final Live Cricket Score Online: 3 विकेट खोकर 50 के पार पहुंचा छत्तीसगढ़ का स्कोर

Vijay Hazare Trophy 2019-20, Karnataka vs Chhattisgarh (Kar vs Chha),Gujarat vs Tamil Nadu (Guj vs TN) Live Cricket Score Streaming Online : विजय हजारे टूर्नामेंट में आज यानी कि 23 अक्टूबर को पहला सेमीफाइनल मैच कर्नाटक-छत्तीसगढ़ तो दूसरा मुकाबला गुजरात और तमिलनाडु के बीच खेला जा रहा है। पहले मुकाबले का टॉस अभी नहीं हो सका है। वहीं, दूसरे मैच में कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है।

दोनों ही मुकाबले बेहद रोमांचक होने वाले हैं। इन टीमों ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया है। ऐसे में आज वो हर हाल में अपना बेस्ट देकर इस मुकाबले को जीतना चाहेंगी।

टीमों के स्टार खिलाड़ियों की बात करें तो कर्नाटक में जहां केएल राहुल और मनीष पांडे पर सभी की नजर होगी तो वहीं तमिलनाडु में दिनेश कार्तिक और गुजरात में पार्थिव पटेल और पीयूष चावला अपना जलवा बिखेर सकते हैं। देखना होगा कि ये टीमें किस रणनीति के साथ मैदान में उतरती हैं।