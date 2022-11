Vijay Hazare Trophy: असम और जम्मू-कश्मीर के मैच में गेंदबाजों की धुनाई, रियान पराग समेत 4 बल्लेबाजों ने ठोके शतक

Vijay Hazare Trophy 2022, Assam vs Jammu and Kashmir: असम ने जम्मू-कश्मीर को 7 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। असम ने 2012-13 में विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल खेला था। हालांकि, तब उसे दिल्ली के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी।

Vijay Hazare Trophy: असम की भिड़ंत अब विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में 30 नवंबर को महाराष्ट्र से होगी। (सोर्स- ट्विटर/इंस्टाग्राम)

