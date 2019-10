Vijay Hazare Trophy के शुक्रवार यानी 25 अक्टूबर 2019 को खेले गए Final में कर्नाटक ने तमिलनाडु को 60 रन से हरा दिया। इस मैच में रविचंद्रन अश्विन भी तमिलनाडु की ओर से खेले। वे अप्रत्याशित रूप से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। हालांकि, तमिलनाडु के कप्तान दिनेश कार्तिक का यह प्रयोग सही साबित नहीं हुआ और अश्निन सिर्फ 8 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए।

यह सब तो ठीक था, लेकिन बल्लेबाजी करने के दौरान अश्विन से एक बड़ी गलती हो गई। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का लोगो लगा हेलमेट पहनकर घरेलू मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरे। यह BCCI की आचार संहिता का उल्लंघन है। अब उन पर भारी जुर्माना लग सकता है।

अश्विन पर कितना जुर्माना लगाना है, या नहीं लगाना है इसका फैसला मैच रेफरी चिन्मय शर्मा को करना है। हालांकि, नियमानुसार अश्विन ने BCCI के कपड़ों संबंधों नियमों को तोड़ा है। ऐसे में उन पर जुर्माना लग सकता है। बता दें कि BCCI के नियमों के मुताबिक, अगर कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में राष्ट्रीय टीम वाला हेलमेट पहनना चाहता है, जिस पर बोर्ड का लोगो लगा रहता है, तो उसे उस लोगो को छुपाना पड़ता है।

इसके बावजूद अगर खिलाड़ी ऐसी गलती करता है और लोगो नहीं छुपाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी मैच में मयंक अग्रवाल भी राष्ट्रीय टीम का हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरे थे। लेकिन उन्होंने टेप की मदद से उसे छुपा रखा था। कर्नाटक के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल बिना लोगो वाले हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरे थे।

Guess who’s walking out to bat at No.3 in the Vijay Hazare Trophy final? @ashwinravi99 #KARvTN @Paytm #VijayHazare pic.twitter.com/1nrhVZQs2R

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 25, 2019