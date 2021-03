विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) 2020-21 के पहले सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश ने 11 मार्च को गुजरात को 5 विकेट से हरा दिया। अब वह फाइनल में 14 मार्च को दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में मुंबई से भिड़ेगा। इस मैच में उत्तर प्रदेश की ओर से अक्षदीप नाथ ने शानदार अर्धशतक लगाया। यूपी के ऑलराउंडर अक्षदीप नाथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2021 के लिए हुई नीलामी में भी शामिल हुए थे, लेकिन तब उन पर किसी भी फ्रैंचाइजी ने दांव नहीं लगाया था।

इस मैच में गुजरात ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। हालांकि, उसका यह फैसला सही साबित नहीं हुआ। गुजरात की पूरी टीम 48.1 ओवर में 184 रन पर पवेलियन लौट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तर प्रदेश ने 42.4 में 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन बना मैच अपने नाम कर लिया। उत्तर प्रदेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। उसने 5वें ओवर की पांचवीं गेंद पर समर्थ सिंह के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया था। तब यूपी के खाते में 18 रन ही जुड़े थे। सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर दूसरे ओपनर माधव कौशिक भी पवेलियन लौट गए। तब तक यूपी ने 27 रन बनाए थे। यही नहीं, 45 रन के स्कोर पर उसका तीसरा विकेट भी गिर गया था।

इसके बाद अक्षदीप नाथ ने पहले कप्तान करन शर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 89 रन फिर विकेटकीपर उपेंद्र यादव के साथ पांचवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी की और अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। अक्षदीप 8 चौके की मदद से 104 गेंद में 71 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पीयूष चावला ने उन्हें ध्रुव रावल के हाथों कैच कराया। अक्षदीप जब आउट हुए तब यूपी का स्कोर 40.4 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन था।

He and Karan Sharma take Uttar Pradesh past 130 in the chase. @Paytm #VijayHazareTrophy #SF1 #GUJvUP

उसे 9.2 ओवर में जीत के लिए 12 रन बनाने थे, यानी अक्षदीप की जगह बल्लेबाजी के लिए आए समीर चौधरी और उपेंद्र यादव को जीत की औपचारिकता पूरी करनी थी। दोनों यही किया भी और अगली 14 गेंद में 12 रन बनाकर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। उपेंद्र यादव 3 चौके और एक छक्के की मदद से 25 गेंद में 31 रन बनाकर नाबाद रहे। समीर चौधरी 6 गेंद में 4 रन बनाकर नाबाद रहे।

Uttar Pradesh enter final!

The Karan Sharma-led side secured a five-wicket win over Gujarat in the #SF1 of the @Paytm #VijayHazareTrophy and sealed a place in the final. #GUJvUP

Scorecard https://t.co/eCrzvuDrvV pic.twitter.com/TISFULEMHY

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 11, 2021