उत्तर प्रदेश (यूपी) ने 9 मार्च को विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) 2020-21 के चौथे क्वार्टर फाइनल में दिल्ली को 46 रन से हरा सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। यूपी की जीत के साथ ही टूर्नामेंट के चारों सेमीफाइनलिस्ट तय हो गए। अब 11 मार्च को पहले सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश और गुजरात की टीमें आमने-सामने होंगी। वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई और कर्नाटक की टीमें भिड़ेंगी। यूपी का मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम और मुंबई का मैच दिल्ली के ही पालम ए स्टेडियम में खेला जाएगा।

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के चौथे क्वार्टर फाइनल में दिल्ली के कप्तान प्रदीप सांगवान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी उत्तर प्रदेश ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 280 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 48.1 ओवर में 234 रन पर ऑलआउट हो गई। दिल्ली की आधी टीम 20 ओवर से पहले पवेलियन लौट गई थी। युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी (31 रन पर एक विकेट) शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दो बार बीमर डालने के बाद उन्हें आक्रमण से हटा दिया गया। दिल्ली की ओर से शानदार फॉर्म में चल रहे नितीश राणा इस मैच में कमाल नहीं दिखा पाए। वह 45 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हुए।

दिल्ली के लिए ललित यादव (61) और विकेटकीपर अनुज रावत (47) ने छठे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी कर टीम की उम्मीदे जगाईं, लेकिन मावी ने ललित यादव को पवेलियन भेजकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद दिल्ली की बल्लेबाजी बिखर गई।

उत्तर प्रदेश की ओर से यश दयाल ने 3 और आकिब खान और अक्षदीप नाथ ने 2-2 विकेट लिए। शिवम शर्मा और शिवम मावी के हिस्से एक-एक विकेट आया। इससे पहले उत्तर प्रदेश की शुरुआत खराब हुई। उसने तीसरे ओवर में 18 रन के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट गंवा दिया था। टीम ने 25 रन तक तीन और 66 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे।

What a fine knock this has been from Uttar Pradesh wicketkeeper-batsman Upendra Yadav! @Paytm #VijayHazareTrophy #QF3 #UPvDEL

इसके बाद कप्तान करन शर्मा (Karan Sharma) ने विकेटकीपर उपेंद्र यादव के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 129 रन जोड़े। करन शर्मा 39वें ओवर की चौथी गेंद पर ललित यादव को अपना विकेट दे बैठे। उन्होंने 11 चौके की मदद से 100 गेंद में 83 रन बनाए। करन के आउट होने के बाद समीर चौधरी ने उपेंद्र यादव का अच्छा साथ निभाया।

A win for Uttar Pradesh!

The Karan Sharma-led unit beat Delhi by 46 runs in the @Paytm #VijayHazareTrophy #QF3 & seal a place in the semifinals. #UPvDEL

Scorecard https://t.co/CeQ0BWMhTm pic.twitter.com/mXZlktauZ8

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 9, 2021