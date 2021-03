विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) 2020-21 के पहले सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) ने शानदार गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के दम पर गुजरात (Gujarat) को 184 रन पर ढेर कर दिया। एक समय गुजरात का स्कोर 38 ओवर में 158 रन था। उस समय लग रहा था कि गुजरात की टीम 225 से 250 तक अपना स्कोर पहुंचा देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने आखिरी 26 रन में 4 विकेट झटक लिए और गुजरात की पूरी टीम 48.1 ओवर में महज 184 रन पर ढेर हो गई।

दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेले गए इस मैच में गुजरात ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि, उसका यह फैसला सही साबित नहीं हुआ। गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने कप्तान प्रियंक पंचाल (Priyank Panchal) के रूप में अपना पहला विकेट महज 7 रन पर गंवा दिया। पंचाल 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन बनाकर आउट हुए। उनकी जगह आए राहुल वी शाह भी लंबी पारी नहीं खेल पाए और 9वें ओवर की पहली गेंद पर रन आउट हो गए। राहुल ने 10 रन बनाए। वह जब पवेलियन लौटे तब टीम के खाते में 28 रन ही जुड़े थे।

शिवम शर्मा ने 14वें ओवर की पांचवीं गेंद पर ओपनर ध्रव रावल को 23 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। उस समय तक गुजरात ने 53 रन ही बनाए थे। अक्षदीप नाथ (Akshdeep Nath) ने 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर करन पटेल को शिवम मावी के हाथों कैच करा दिया। करन ने 8 रन बनाए। उस समय गुजरात का स्कोर 75 रन था। गुजरात ने 92 रन के भीतर अपने पांच विकेट खो दिए थे।

26वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिपुल पटेल के रूप में गुजरात का पांचवां विकेट गिरा। आकिब खान ने रिपुल को 11 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड किया। इसके बाद हेत पटेल और पीयूष चावला (Piyush Chawla) ने छठे विकेट के लिए 13 ओवर में 66 रन की साझेदारी की। पीयूष चावला 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें यश दयाल ने उपेंद्र यादव के हाथों कैच कराया। उस समय गुजरात का स्कोर 158 रन था।

39वें ओवर की पांचवीं गेंद पर हेत पटेल (Het Patel) भी पवेलियन लौट गए। हेत पटेल ने 60 रन बनाए। हेत समर्थ सिंह के सीधे थ्रो पर रन आउट हुए। उनके पवेलियन लौटने के समय गुजरात का स्कोर 159 रन था। इसके बाद अगले 3 विकेट विकेट महज 25 रन के भीतर गिर गए। 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर चिंतन गाजा को आकिब खान ने अक्षदीप नाथ के हाथों कैच कराया। चिंतन ने 9 रन बनाए। 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्जन नागवासवाला को उपेंद्र यादव ने रन आउट कर दिया।

