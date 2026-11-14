सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2-26-27 के पहले चरण के मुकाबले में जहां पृथ्वी शॉ की कप्तानी वाली महाराष्ट्र की टीम को पुडुचेरी ने 15 रन से हरा दिया तो वहीं पंजाब की टीम ने विहान मलहोत्रा की शानदार पारी के दम पर हरियाणा को 4 विकेट से हराने में सफलता हासिल की। एक तरफ जहां पंजाब ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की तो वहीं महाराष्ट्र की टीम को पुडुचेरी ने चौंकाते हुए हार का स्वाद चखा दिया।

पंजाब ने जीता पहला मैच, विहान ने खेली शानदार पारी

पंजाब और हरियाणा के बीच खेले गए मैच मेंं पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और इसके बाद हरियाणा ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 190 रन बनाए। पंजाब को जीत के लिए 191 रन का टारगेट मिला था और इस टीम ने 19.1 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन बनाकर मैच को जीत लिया। पंजाब के लिए इस मैच में विहान मलहोत्रा ने 50 गेंदों पर 86 रन की पारी 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से खेली तो वहीं उदय सहारण ने भी 18 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाए। इस मैच में हरियाणा की तरफ से दिनेश बाना ने सर्वाधिक 42 रन की पारी खेली। पंजाब के लिए हरप्रीत बराड़ ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए।

पुडुचेरी ने महाराष्ट्र को हराया, साहिल ने लगाया अर्धशतक

महाराष्ट्र और पुडुचेरी के बीच खेले गए मैच में पुडुचेरी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 204 रन बनाए और इसके जवाब में महाराष्ट्र की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 189 रन ही बनाए और उसे हार मिली। महाराष्ट्र के लिए कप्तान पृथ्वी शॉ ने 25 गेंदों पर 32 रन जबकि अर्शिन कुलकर्णी ने 18 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली। साहिल परख ने भी 29 गेंदों पर 57 रन बनाए जबकि राहुल त्रिपाठी 27 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन ये सभी टीम को जीत नहीं दिला पाए।

पुडुचेरी की बल्लेबाजी की बात करें तो इस टीम के लिए भानु आनंद ने 27 गेंदों पर 46 रन बनाए तो वहीं पुगाझेंडी आकाश ने 14 गेंदों पर 42 रन की बेहद तेज पारी खेली। इसके अलावा परमेश्वरन शिवरामन ने 21 गेंदों पर 46 रन 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से बनाए तो वहीं शशांक सिंह ने 20 रन जबकि सागर त्रिवेदी ने 21 रन की पारी खेली। महाराष्ट्र के लिए मुकेश चौधरी, विक्की ओस्तवाल और प्रशांत सोलंकी ने 2-2 विकेट लिए।

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