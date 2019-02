वीरेंद्र सहवाग ने भले ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो लेकिन फैन्स के बीच रोचक ट्वीट्स और मजाकिया विज्ञापन के जरिए वो चर्चा में बने रहते हैं। सहवाग एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, बुधवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उसी के घर में टी-20 सीरीज में 2-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ग्लैन मैक्सवैल की नाबाद 113 रन की पारी की बदौलत 7 विकेट से मात दी। इस हार के बाद वीरेंद्र सहवाग को लेकर स्टार स्पोर्ट्स ने एक एड जारी किया है। इस एड में वीरेंद्र सहवाग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज को लेकर फोन पर टीम इंडिया से जीत की विनती करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में सहवाग कहते हैं कि, “हैलो, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग यार? मैंने इतना एड में बोल दिया कि हम लोग बेबीसिटिंग करेंगे। और तुम भाई देख लो, मरवा मत देना यार।” बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 2 मार्च से हो रहा है।

