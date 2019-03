IPL 2019: आईपीएल के नए वीडियो में बच्चों को खास संदेश देते नजर आए विराट कोहली, देखें Video

इंडियन प्रीमियर लीग ने सीजन एंथम ‘गेम बनाएगा नेम’ को लेकर दूसरा एड वीडियो जारी कर दिया है। पिछले वीडियो में जहां आठों टीमों के कप्तान नजर आए थे। वहीं, दूसरे एड वीडियो में सिर्फ रॉयल चैलैंजर्स बैंगलौर के कप्तान विराट कोहली दिख रहे हैं।

वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ बच्चे गली क्रिकेट गेम से पहले दो टीमें बनाते नजर आ रहे हैं। सभी बच्चे अपने पसंदीदा आईपीएल खिलाड़ी की जर्सी पहने हुए हैं और एक दूसरे को खिलाड़ियों के नाम से बुला रहे हैं। लेकिन जब आरसीबी की जर्सी पहने एक बच्चे को कोहली के नाम से बुलाया जाता है तो वह इस नाम से बुलाए जाने का विरोध करता है।

ये सुनकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। फिर वो बच्चा कहता है- मैं ओमकार पटवर्धन बनूंगा। जब सारे बच्चे उससे पूंछते है कि ये किसका नाम है तो आरसीबी की जर्सी पहने बच्चा कहता है कि ये मेरा नाम है। फिर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से विराट कोहली आते है और उस बच्चे की हिम्मत बंधाते कहते हैं- “नाम छोड़ो गेम है न। चलो नाम बनाते हैं।” इसके बाद मोहल्ले के सभी लोग ओमकार-ओमकार चिल्लाने लगते हैं।

This season #GameBanayegaName #VIVOIPL begins March 23 pic.twitter.com/MhBFeNbfWp

आईपीएल ने इससे पहले सीजन एंथम नाम से पहला वीडियो पिछले हफ्ते लांच किया था, जिसमें सभी 8 टीमों के कप्तान नजर आए थे। इस वीडियो को दो फ्रेम में शूट किया गया था। 90 सेकेंड के इस वीडियो के एक फ्रेम में जहां ऋषभ पंत, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन और विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटर अपनी-अपनी टीम की जर्सी में प्रैक्टिस करते नजर आ रहे थे। वहीं, दूसरे फ्रेम में कुछ लड़के गली क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वीडियो में लड़कों और क्रिकेटर्स के बीच ज्यादा फ्रेम स्पेस के लिए संघर्ष शुरु हो जाता है।

दोनों पक्ष एक-दूसरे को फ्रेम से बाहर करने की कोशिश में जुट जाते हैं लेकिन हर संभव कोशिश करने के बाद भी असफल रहते है। अंत में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रोड रोलर लेकर एंट्री लेते हैं और वो लड़कों को साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। वीडियों में आगे विराट कोहली उन लड़कों को खेल के लिए चुनौती देते हैं।

8 teams, 1 motto – 1 trophy

The countdown to the 2019 #VIVOIPL begins

ARE YOU READY? pic.twitter.com/rk9h1gd8ng

