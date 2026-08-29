दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन के उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने गेंद से जलवा बिखेरते हुए 2 विकेट झटके। उन्होंने दोनों विकेट 4 गेंद के अंदर झटके। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक वीडियो में वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजी को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि इशान किशन उन्हें गेंद देने से डर रहे थे। इशान को नहीं पता था कि वह विकेट टेकर हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, ‘किसी भी बैट्समैन को पूछोगे तो उसे बॉलिंग डालने में मजा ही आता है। या फिर बॉलर को बैटिंग करने में और बैटर को बॉलिंग करने में। दोनों को उतना ही मजा आता है। विकेट नहीं गिर रहा था विपक्षी टीम का तो मुझे बोला गया दो-तीन ओवर डालना है। इशान भैया को ऐसा लगा कि वो रिस्क लेकर बॉलिंग दे रहे हैं। उनको नहीं पता था कि मैं विकेट टेकर हूं।’

बॉलिंग में योगदान देकर टीम के लिए काफी मजा आया

वैभव ने कहा, ‘मेरे दिमाग में इतना ही था कि मैं 5 विकेट भी लूंगा बॉलिंग मुझे 3 ही ओवर मिलने वाली है। उसमें मैं जितना अच्छा डाल सकता हूं, एक जगह पर बॉलिंग करके मैं बॉलिंग कंपलिट करूंगा। काफी मजा आया क्योंकि बैटिंग में उतना अच्छा गया नहीं तो बॉलिंग में योगदान देकर टीम के लिए काफी मजा आया। कभी बैटर विकेट ले तो उसे ज्यादा मजा कभी नहीं करते तो काफी मजा आया।’

𝐁𝐨𝐰𝐥 𝐢𝐭 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐕𝐚𝐢𝐛𝐡𝐚𝐯 𝐒𝐨𝐨𝐫𝐲𝐚𝐯𝐚𝐧𝐬𝐡𝐢 🎯



​Meet the secret wicket-taker who enjoys bowling and answered his captain’s 'risky' call 🤙 – By @jigsactin#DuleepTrophy pic.twitter.com/ZhZ0QkeyZm — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 29, 2026

वैभव सूर्यवंशी ने झटके 2 विकेट

वैभव सूर्यवंशी ने पहला विकेट किशन लिंगदोह का लिया। सूर्यवंशी ने फुल लेंथ गेंद फेंकी। किशन ने आगे निकलकर बड़ा शॉट लगाने का प्रायस किया। गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और वह कैच आउट हो गए। सूर्यवंशी को दूसरा विकेट लेने के लिए बस तीन और गेंद लगीं। इस बार उन्होंने इमलीवती लेमटुर को तेज गेंद फेंकी। विकेटकीपर इशान किशन ने कैच लपका।

बल्लेबाजी में फेल वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजी में दिखाया कमाल

दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन ने नॉर्थ-ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से करारी शिकस्त दी। शाहबाज अहमद ने 167 रन की शानदार पारी खेलने के बाद गेंद से भी कमाल किया। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 4 गेंद में दो विकेट झटककर गेंदबाजी में कमाल दिखाया। पूरी खबर पढ़ें।