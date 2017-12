VIDEO: टीम इंडिया ने इस तरह से मनाया शिखर धवन का जन्मदिन, ‘गब्बर’ की जमकर हुई मालिश

श्रीलंका के दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम मे चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत से महज सात कदम दूर है। टेस्ट मैच के पांचवें दिन जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो, उसे दिल्ली टेस्ट जीतने के लिए 7 विकेट की दरकार होगी। इधर, चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने मैदान से लौटते ही अपने गब्बर- शिखर धवन का बर्थडे मनाया। इस दौरान साथी खिलाड़ियों ने केक काटकर शिखर धवन के जन्मदिन का जश्न मनाया। शिखर धवन मंगलवार को 32 साल के हो गए। इस दिन धवन ने भारत की दूसरी पारी के दौरान 67 रन बनाए। बहन की शादी की वजह से नागपुर टेस्ट से बाहर रहे धवन कोलकाता में मौजूदा सीरीज के पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शतक से चूक (94 रन) से गए थे। मंगलवार को दिन का खेल खत्म होने मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया ने शिखर धवन का जन्मदिन अपने ही अंदाज में मनाया। ड्रेसिंग रूम में केक काटा गया और साथी खिलाड़ियों ने शिखर धवन की केक से मालिश भी की।

We are not letting the birthday boy @SDhawan25 escape today. pic.twitter.com/OAtnIi203M

— BCCI (@BCCI) December 5, 2017