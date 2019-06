Sports Minister Kiren Rijiju: खेल मंत्री किरन रिजिजू और 6 बार की बॉक्सिंग वर्लड चैपिंयन मैरी कॉम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दोनों रिंग में एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। किरन रिजिजू मैरी कॉम के मुक्के को लेकर इतने खौफ में थे कि उन्होंने मैरी कॉम का सामने करने से बचने के लिए एक खास बहाना बनाया। ट्विटर पर रिजिजू ने खुद एक वीडियो पोस्ट की है और बताया है कि उन्होंने मैरी कॉम से लड़ने से बचने के लिए क्या युक्ति अपनाई।

उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 6 बार की विश्व बॉक्सिंग चैंपियन और भारत की गौरव मैरी कॉम मेरे सामने लड़ने के लिए लगातार कहती रही कम ऑन..कम..ऑन लेकिन मैं काफी डरा हुआ था तो मैंने बहाना बनाया और कहा कि मैं औरतों से नहीं लड़ता।

Six times World Boxing Champion and India’s pride, Mary Kom kept saying; Come on, come on, let’s fight!

I was so scared that I had to take an excuse. So I said, “I don’t fight with women” @MangteC pic.twitter.com/vjoKvJEXq9

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 27, 2019