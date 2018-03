Video: अजीबोगरीब तरीके से बोल्ड हुआ ये क्रिकेटर, खुद भी नहीं कर सका यकीन

आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर्स के सुपर सिक्स मुकाबले में जिम्बाब्वे को चार विकेट से हराकर वेस्टइंडीज शीर्ष पर पहुंच गया है। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे का बल्लेबाज बेहद अजीबोगरीब तरीके से आउट हुआ। ये वाकया पारी के 43वें ओवर का है, जिस वक्त गेंद जेसन होल्डर के हाथों में थी और सामने थे सिकंदर रजा। होल्डर की गेंद रजा के पैड से टकराकर ऑफ स्टंप से जा लगी। रजा अपना संतुलन गड़बड़ा बैठे और जमीन पर गिर गए। मगर तब तक उनके बेल्स बिखर गए थे। रजा ने विकेट की ओर देखा, तो खुद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। मगर अंपायर ने पवेलियन की ओर लौटने का इशारा कर दिया था।

बता दें कि विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर की 138 रन की शानदार पारी के बावजूद भी जिम्बाब्वे की टीम ने सोमवार (19 मार्च) को वेस्टइंडीज से चार विकेट से हार गई। जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 289 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज ने यह लक्ष्य 49 ओवर में छह विकेट पर 290 रन बनाकर हासिल कर लिया जिससे वह तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया।

यहां देखें वीडियो…

How on earth did this hit the stumps?@SRazaB24 couldn’t believe his bad luck!

