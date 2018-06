हूनर कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। जरुरत है तो सिर्फ इसे निखारने की। ऐसे ही हूनरमंदों के बेहतरीन नज़ीर बन गए हैं टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन। मैदान पर अपने बेमिसाल हूनर से बल्लेबाजी के शिखर पर पहुंचने वाले शिखर के अंदर छिपी एक और अनूठी कला अब सामने आई है। खुद शिखर धवन ने अपने अंदर छिपे इस हूनर के बारे में बतलाया है। शिखर धवन ने ट्वीट कर बतलाया है कि वो पिछले तीन सालों से बड़ी लगन के साथ बांसुरी बजाने का प्रशिक्षण ले रहे थे।

शिखर धवन ने बांसुरी बजाते हुए अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया है। शिखर धवन ने लिखा है कि बांसुरी उनके दिल के बेहद करीब है और इसीलिए वो पिछले करीब तीन सालों से अपने गुरु वेणुगोपाल जी से इसकी साधना कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि हालांकि अभी मुझे बहुत दूर जाना है लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। वीडियो में शिखर धवन अपने गुरुजी के साथ इस वाद्ययंत्र से मनोरम धुन निकलाते नजर आ रहे हैं।

Hi guys. Wanted to share something that’s very dear to my heart n is different side to me. For last 3 yrs I’ve been learning the flute (my fav instrument). I’ve had the privilege of taking lessons with my Guru Venugopal Ji. I still have a long way to go but I’m glad I’ve started. pic.twitter.com/eh6HTDobxI

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) June 5, 2018