इंग्लैंड के टेंटब्रिज मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में पहला दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की साझेदारी के नाम रहा। इस साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम सम्मानजनक स्कोर की तरफ जाती दिखाई दे रही है। बता दें कि पहला दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 307-6 था। टेस्ट का पहला दिन युवा बल्लेबाज और भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू कर रहे ऋषभ पंत के लिए भी यादगार रहा। दरअसल ऋषभ ने अपनी पहली ही टेस्ट पारी में वो कारनामा कर दिया है, जो अभी तक कोई भारतीय नहीं कर पाया है। दरअसल ऋषभ पंत ने अपना खाता ही छक्के की मदद से खोला और मजे की बात ये है कि ऋषभ ने यह छक्का दूसरी गेंद पर ही जड़ दिया। ऋषभ पंत छक्के के साथ खाता खोलने वाले दुनिया के 12वें और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

कप्तान विराट कोहली के नर्वस नाइटीज का शिकार होकर पेवेलियन लौटने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे। ऋषभ के सामने आदिल रशीद थे, लेकिन ऋषभ ने किसी तरह का दबाव ना लेते हुए खुलकर अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की। ऋषभ की पॉजिटिव बैटिंग अप्रोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऋषभ पंत ने दूसरी ही गेंद पर कदम आगे बढ़ाकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं।

