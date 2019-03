आईपीएल के 12वें सीजन के चौथे मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 14 रनों से हराकर लीग में जीत से आगाज किया। इस मैच के दौरान पंजाब के कप्तान आर अश्विन ने राजस्थान के जोस बटलर को मांकडिंग रन आउट कर दिया, जिस पर काफी विवाद हो रहा है। एक तरफ जहां बटलर को बिना चेतावनी के इस तरह आउट करने पर अश्विन की काफी आलोचना हो रही है। वहीं, दूसरी तरफ इस घटना को लेकर क्रिकेट फैंस फनी मीम और वीडियो शेयर करते हुए अश्विन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट पर आधारित आमिर खान की बॉलीवुड फिल्म ‘लगान’ का वीडियो सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है।

बता दें कि लगान फिल्म में एक दृश्य है जिसमें कैप्टन रसेल (अंग्रेज अधिकारी) की टीम का एक गेंदबाज भारतीय खिलाड़ी को मांकडिंग रन आउट आउट कर देता है। आउट होने वाला बल्लेबाज का नाम टीपू था, जो भुवन (आमिर खान) की टीम का खिलाड़ी था। इस दृश्य में टीपू भी उसी तरीके से आउट होता है जिस तरीके से आईपीएल के चौथे मैच में अश्विन ने जोस बटलर को आउट किया था। ऐसे में फैंस जोस बटलर के आउट को लगान फिल्म के बदले के तौर पर शेयर कर मजे ले रहे हैं।

ट्विटर पर एक यूजर ने ‘लगान’ फिल्म और आईपीएल मैच का फोटो शेयर करते हुए लिखा, “अश्विन ने बटलर के साथ वही किया जो कैप्टन रसेल ने ‘लगान’ फिल्म में भुवन की टीम के खिलाड़ी के साथ किया था। लगान का बदला लेगा रे ये रविचंद्रन अश्विन।”

This makes me feel what Ashwin did was less disgraceful!

Ashwin did to Buttler what Capt. Russels’s teammate did to Bhuvan’s teammate

Lagaan ka badla lega re yeh Ravichandran Ashwin!#RRvsKXIP #RRvKXIP #Mankad #IPL #IPL2019 #IPLT20 #SpiritOfGame #SpiritOfCricket #Lagaan pic.twitter.com/dEc6aRjSap

— Chowkidar Parag Bhandiye (@im_parag21) March 25, 2019