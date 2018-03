ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार (15 मार्च) को आईसीसी महिला चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 60 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने प्लेयर ऑफ द मैच निकोल बोल्टन (84), एलिस पैरी (70) और बैथ मूनी (56) के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 288 रनों की चुनौती रखी थी। भारतीय महिलाएं इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाईं और 49.2 ओवरों में 227 रनों पर ही ढेर हो गईं। इस दौरान भारतीय ने ऐसा छक्का लगाया कि स्कोरकार्ड ही बिखर गया। हुआ यूं कि भारतीय पारी के 39.2 ओवर में टीम इंडिया 7 विकेट खोकर 176 रन बना चुकी थी। पूजा वस्त्राकर 3 रन बनाकर स्ट्राइकर एंड पर थीं और गेंद जेस जोनासेन के हाथों में। पूजा ने इस गेंद पर छक्का लगाया और बॉल सीधी बाउंड्री पार लगे स्कोबोर्ड से जा टकराई और उसपर लगे अंके जमीन पर बिखर गए। ये देख खुद गेंदबाज जोनासेन मुस्कुराईं और दर्शकों ने छक्के का जश्न मनाया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को मंधाना और पूनम राउत (27) ने मजबूत शुरुआत दी लेकिन टीम का मध्यक्रम इस अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाया। मंधाना और पूनम ने पहले विकेट के लिए 88 रन जोड़े। 53 गेंदों की पारी में 12 चौके और एक छक्का मारने वाली मंधाना के रूप में भारत ने अपना पहला विकेट खोया। पूनम 99 के कुल स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में पवेलियन लौटीं।

VIDEO: Pooja Vastrakar’s six leaves scoreboard in tatters.

She smashed a Jess Jonassen delivery in the 2nd ODI at Baroda so hard that it landed on the manual scoreboard leaving it in a big mess #INDvAUS – https://t.co/sKeun1YJhB

