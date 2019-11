दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज ग्रेगोरी महलोकवाना ने मजांसी सुपर टी20 लीग के नौवें मैच के दौरान अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने डर्बन हीट के खिलाफ अपने दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सनसनी मचा दी है। यही नहीं उन्होंने दोनों हाथों से विकेट भी लिए। उनका दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाला यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। उनके दाएं और बाएं हाथ से विकेट लेने वाले दोनों वीडियो मजांसी सुपर लीग के टि्वटर हैंडल पर पोस्ट किए गए हैं। इस टूर्नामेंट में ग्रेगोरी केपटाउन ब्लिट्ज का हिस्सा हैं।

ग्रेगोरी के दोनों हाथों से गेंदबाजी करने की इस कला को देखकर क्रिकेट फैंस को हैरत में हैं। ग्रेगोरी आराम से लेफ्ट आर्म और राइट आर्म स्पिन दोनों तरह की गेंदबाज कर लेते हैं। मजांसी सुपर टी20 लीग के इस मैच में ग्रेगोरी 8वां ओवर फेंकने आए। उन्होंने इस ओवर में दाएं हाथ से गेंदबाजी की। उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर ओपनर सारेल इरवी को जॉर्ज लिंडे के हाथों कैच करा दिया। सारेल इरवी ने 23 गेंद पर 16 रन बनाए थे।

ग्रेगोरी पारी का 10वां ओवर भी लेकर आए। उन्होंने यह ओवर फेंकने के लिए अपने बाएं हाथ को चुना। उन्होंने ओवर की पांचवीं गेंद पर डेन विलास को पवेलियन की राह दिखाई। डेन विलास को उन्होंने बोल्ड किया। डेन अपने खाते में 8 गेंद पर 8 रन ही जोड़ पाए थे। वे जब आउट हुए तब डर्बन हीट के खाते में 76 रन जुड़े थे।

Will the ambidextrous Mahlokwana be able to take a left handed and a right handed wicket today? #MSLT20 pic.twitter.com/rkw29YIb3g

WICKET | DJ Vilas b Mahlokwana 8 (10m 8b 0x4 0x6)

That’s Mahlokwana’s second of the day. His first wicket was bowled Right handed and now he gets a wicket with the quicker left arm.#MSLT20 pic.twitter.com/Gey4JPypq1

— Mzansi Super League (@MSL_T20) November 17, 2019